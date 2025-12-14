Gattuso ga unazadio, a Garcia oživio: Šego je postao novi Hajdukov stroj za golove!

Da nije bilo one kobne krize i negativnog niza od šest utakmica bez pobjede, Gennaro Gattuso bi vrlo vjerojatno prošle sezone vratio naslov prvaka na Poljud nakon 20 godina. Donio je Talijan Hajduku toliko spominjane red, rad i disciplinu, a Marko Livaja je pod njim igrao možda i najkompletniji nogomet u karijeri. Ostavština je to legendarnog igrača Milana u Hajduku, ali i činjenica jest da je neke igrače unazadio i srozao im vrijednost. Prije svega, tu mislimo na Rokasa Pukštasa i Michelea Šegu. Slučajnost ili ne, upravo njih dvojicu preporodio je Gonzalo Garcia i pretvorio ih u nositelje momčadi.

Šego igra nogomet karijere. Ove sezone utrpao je devet golova u 17 utakmica, posljednjeg je zabio u pobjedi protiv Lokomotive (3-1) u 17. kolu HNL-a. Taj saldo mogao je biti još veći jer promašio je nekoliko čistih zicera koje mu spočitavaju navijači, ali kako mu išta zamjeriti kada na terenu isporučuje, postao je najbolji strijelac lige i novi stroj za golove.

Prije samo pola godine njegova sudbina na Poljudu bila je upitna. Vratio se u Hajduk u siječnju ove godine, nakon sedam godina, kao veliko pojačanje u borbi za naslov prvaka. Svi su ga tako vidjeli u klubu, kao i Gattuso i to s razlogom. Briljirao je u Varaždinu s četiri gola i tri asistencije u 16 utakmica, bio je ponajbolji igrač lige i na Poljudu su očekivali njegov momentalni doprinos jer Splićanima je kronično falio učinak s krila i golgeterska podrška Marku Livaji koji je klub nosio na svojim leđima. Gattuso je znao što može dobiti od njega, koje su njegove prednosti, no problem je što mu nije pronašao pravu ulogu.

Previše ga je trošio u obrambenim zadacima, nije mu definirao ulogu i pripremao akcije u kojima bi do izražaja dolazila njegova eksplozivnost, snaga i brzina. S lošim partijama padalo mu je i samopouzdanje, na koncu je imao tek dvije asistencije u 14 utakmica. Možda je svemu kumovao i pritisak kojeg nosi splitska sredina, a čega nema u Varaždinu, što je Gattuso često naglašavao kao glavni problem, no činjenica je da nije znao iskoristiti njegov puni potencijal. Da jest, tko zna, možda bi jedan trofej više krasio poljudske vitrine...

- Važniji su moment i volja. U zadnje vrijeme nije na svojoj razini. To je dečko iz Splita, otišao je i vratio se, pod pritiskom je i mora ga se riješiti. Vjerujem u njega. Kvalitetan je - pričao je Gattuso u travnju ove godine.

Kako god, njegove propuste ispravio je Garcia. Šego je isprva ulazio s klupe, malo po malo se ustaljivao u prvih 11 na lijevom krilu, a kada se Marko Livaja ozlijedio, eksplodirao je na poziciji špice. Garcia je točno znao što može od njega dobiti i maksimalno koristi njegove vrline. I najbitnije, podignuo mu je samopouzdanje, a nakon toga je krenula njegova forma života.

Uz već svima znanu hitrinu i snagu, koja itekako donosi plodove u Garcijinoj igri koja se temelji na visokom tempu i presingu, dokazao se s nevjerojatnim golgeterskim instinktom i inteligencijom za pozicioniranje u šesnaestercu. Izuzetno je pokretljiv i sjajno čita igru, Garcia mu je prilagodio napadačku shemu i plodovi su i više nego opipljivi. Neki će reći da zabija lagane golove, ali treba imati "žicu" za prepoznati takvu situaciju. Izvrsno se nadopunjava s preporođenim Antom Rebićem i Ikerom Almenom, zapet kao puška čeka lopte i neumoljivo ih posprema u mrežu.

Livaja se u međuvremenu oporavio od ozljede, ali i dalje je na klupi i dobiva mrvice. Velika je šteta pustiti da takva klasa, velemajstor, kapetan i najbolji igrač HNL-a zadnje četiri godine vene na klupi. Naravno, Šego je najbolji strijelac lige, puno toga donosi Hajduku i ne bi imalo nikakvog smisla maknuti ga iz prvih 11. To nitko niti ne zagovara, no nikome nije jasno zašto Garcia ne pokuša upariti Šegu i Livaju te uigrati momčad s njima u glavnim ulogama Jasno, u tim slučajevima patila bi obrana, ali kada imaš takva dva golgetera, bila bi šteta ne uklopiti ih i igru prilagoditi njima. Momčad bi bila opasnija, svestranija i još moćnija.

Hajdukov kapetan nije u formi kao prošle sezone, do ozljede je bio neprepoznatljiv i to je činjenica. No, ima moć, magiju i mogućnost riješiti utakmicu iz jednog poteza kao što malo tko ima u ligi. Njegov utjecaj na igru je i dalje nemjerljiv, suigrače čini boljima, radi razliku na terenu, a protivniku tjera strah u kosti jer nije isto kada takav majstor stoji ispred vas. Ako Livaja i Garcia jednostavno nisu na istoj valnoj duljini i nisu "kliknuli", to nije razlog da dobiva mrvice po utakmici.

Svi znamo što Livaja može ponuditi kada je u najboljoj formi, a sada znamo što može i Šego. Kada bi Garcia obojicu doveo do vrhunske forme, Hajduk bi itekako profitirao. Šanse za naslov bi se drastično povećale...