Obavijesti

Sport

Komentari 0
LAZIO NA VRHU SERIE A

Gattuso i Lazio iznenadili Milan: Podijelili bodove u Rimu, Luki Modriću cijelo poluvrijeme

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: < 1 min
Gattuso i Lazio iznenadili Milan: Podijelili bodove u Rimu, Luki Modriću cijelo poluvrijeme
2
Foto: Daniele Mascolo
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Među prvih 11 u dresu Lazija nastupio je hrvatski reprezentativac Josip Šutalo, a kapetan 'vatrenih' Luka Modrić odigrao je cijelo prvo poluvrijeme.

Admiral

U četvrtom kolu talijanske Serie A sastali su se Lazio i Milan. Bivši trener hajduka Gennaro Gattuso i njegov Lazio šokirali su Luku Modrića i suigrače te remizirali (2-2). Među prvih 11 u dresu Lazija nastupio je hrvatski reprezentativac Josip Šutalo, a kapetan 'vatrenih' Luka Modrić odigrao je cijelo prvo poluvrijeme.

Domaćini su poveli već u 10. minuti kada je gol zabio Matteo Cancellieri. Gattusova momčad prednost je povećala pred sam kraj prvog djela u 39. minuti kada je Maiganovu mrežu zatresao Tijjani Noslin. 

Serie A - Lazio v AC Milan
Foto: Daniele Mascolo

Lazio je imao vodstvo od 2-0 na poluvremenu, ali onda je slijedio odgovor Milana u nastavku. 'Rossoneri' su do izjednačenja došli preko Diega Moreire u 56. minuti kada mu je asistirao Christian Pulišić, a Moreira je ponovno za 2-2 zabio samo dvije minute kasnije. 

Do kraja susreta rezultat se na semaforu nije mijenjao, a nakon podjele bodova Lazio je preuzeo vrh talijanske Serie A s deset bodova dok je Milan četvrtoplasiran s osam bodova. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Obožava Jakirovićev Hull i lovi Zlatni krevet Premiershipa: 'Neki mi se već i sami javljaju...'
NESTAŠNA ELSA

FOTO Obožava Jakirovićev Hull i lovi Zlatni krevet Premiershipa: 'Neki mi se već i sami javljaju...'

Šveđanka Elsa Thora je model i velika zaljubljenica u nogomet. Često je na nogometnim stadionima, najdraži igrač joj je Jude Bellingham, a pred sebe je postavila neobičan izazov
FOTO Imala je čudne sklonosti. Slavni nogometaš ju je ostavio
NAKON GODINU DANA BRAKA

FOTO Imala je čudne sklonosti. Slavni nogometaš ju je ostavio

Bivša supruga nizozemskog reprezentativca Matthijsa de Ligta, koja je i sama uspješna poduzetnica s vlastitim brendom, na društvenim mrežama često dijeli sadržaj koji se, kako se čini, nimalo ne uklapa u svijet nogometa
FOTO Ona je za njime totalno luda! Evo što radi Viniciusova cura. Provocira i vatreno pozira
NASTUPALA NA KARNEVALU

FOTO Ona je za njime totalno luda! Evo što radi Viniciusova cura. Provocira i vatreno pozira

Vinicius Junior u vezi je s Virginijom Fonsecom. Ova poduzetnica i influencerica skandalozne prošlosti privukla pažnju javnosti. Njihova veza već naišla na prepreke

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026