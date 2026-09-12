Gattuso i Lazio iznenadili Milan: Podijelili bodove u Rimu, Luki Modriću cijelo poluvrijeme

U četvrtom kolu talijanske Serie A sastali su se Lazio i Milan. Bivši trener hajduka Gennaro Gattuso i njegov Lazio šokirali su Luku Modrića i suigrače te remizirali (2-2). Među prvih 11 u dresu Lazija nastupio je hrvatski reprezentativac Josip Šutalo, a kapetan 'vatrenih' Luka Modrić odigrao je cijelo prvo poluvrijeme.

Domaćini su poveli već u 10. minuti kada je gol zabio Matteo Cancellieri. Gattusova momčad prednost je povećala pred sam kraj prvog djela u 39. minuti kada je Maiganovu mrežu zatresao Tijjani Noslin.

Foto: Daniele Mascolo

Lazio je imao vodstvo od 2-0 na poluvremenu, ali onda je slijedio odgovor Milana u nastavku. 'Rossoneri' su do izjednačenja došli preko Diega Moreire u 56. minuti kada mu je asistirao Christian Pulišić, a Moreira je ponovno za 2-2 zabio samo dvije minute kasnije.

Do kraja susreta rezultat se na semaforu nije mijenjao, a nakon podjele bodova Lazio je preuzeo vrh talijanske Serie A s deset bodova dok je Milan četvrtoplasiran s osam bodova.