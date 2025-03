Gattuso: Igrači su napeti i imaju pritisak. Rijeka? Pobjedom još nećemo staviti ruke na trofej...

Hajduk je u 25. kolu HNL-a pobijedio Goricu na Poljudu 2-1 i tako se probio na prvo mjesto ljestvice. Bila je to još jedna osrednja predstava splitskog kluba, a gostima su poništena dva gola. Pobjedu su "bijelima" donijeli Jan Mlakar i Šimun Hrgović, dok je za goste zabio Martin Šlogar.

- Nije problem izostanak Livaja, glavni problem u prvom dijelu bio je što se naša linija od četiri zadnja igrača nije dizala. Stajali smo prenisko, bilo je previše razmaka. U drugom poluvremenu izgledali smo puno bolje, popravilo se to, ali su nas iznenadili dugim loptama. Bez Livaje je teško, prvi put ove sezone igrali smo bez našeg najboljeg igrača. Ovo je bila komplicirana utakmica, u njoj možeš sve izgubiti, ali ne možeš ništa dobiti - komentirao je Gennaro Gattuso.

Prpić je van forme, Rakitić je nevidljiv?

- Rakitić nije odigrao najbolje prvo poluvrijeme, ali u drugom je bio bolji. Kolektiv se slabo kretao, sporo smo se dizali. Kad smo to popravili, igrali smo bolje. Nismo igrali obranu čovjek na čovjeka, pa ne mogu kriviti Prpića. Gledamo kolektiv, čim smo bolje igrali, i on je bio bolji.

Dojam je da momčad igra s grčem. Kako ih relaksirati?

- Zadovoljan sam pobjedom, očekivao sam tešku utakmicu, igrali smo bez Livaje... Jedini koji je imao grčeve bio je x Hrgović, i to one prave. Što se tiče psihološke pripreme, moramo ih spremiti za 11 finalnih utakmica. To je moj zadatak, razveseliti ih. Vidio sam koliko su napeti, koliko imaju zabrinuta lica. Većina su mladi igrači, pritisak igranja pred 25.000 ljudi je velik, a dosad nisu ništa osvojili. Moramo ih pripremiti. Već smo tri-četiri puta imali priliku preuzeti vrh ljestvice i nismo uspjeli, ovaj put smo pobijedili. Znao sam da ćemo se mučiti i patiti...

Zašto Trajkovski, a ne Rusin?

- Jednostavno sam vidio da mi treba taj profil igrača i taj sam odabir napravio - kratko je objasnio Talijan.

Je li Hrgovićeva najveća kvaliteta centaršut? Vidite li ga na krilu u budućnosti?

- Trenutno ga ne vidim kao krilo, nego na beku. On je iznenađenje ove sezone, prije je igrao u Solinu. Popravlja igru, ima kvalitetu, ali na ovoj poziciji, koja mu nije prirodna, ponekad se ne snalazi najbolje. No, trudi se i raste. Jako sam zadovoljan njime i njegovom igrom.

Hoćemo li vidjeti Krovinovića na poziciji desetke? Tehnički je puno bolji od Kalika.

- Krovinović može igrati na desetki, ali u sustavu 4-2-3-1. Kada ne smijemo prepustiti inicijativu i igramo presing, Kalik nam je važan zbog ravnoteže. Krovinović je zahvalan igrač, mogu mu zahvaliti na profesionalnosti. Može igrati na svim pozicijama, pa i na desetki.

Koliko ste zadovoljni Mlakarom?

- Znamo kakav je on igrač. Svim silama želio je doći iz Pise. Ima znanje, ali imao je temperaturu i bio izvan pogona desetak dana. Želio se vratiti u ritam utakmica. Zaslužio je gol, odigrao je jako dobru utakmicu. Nije lako uskočiti u kopačke Marka Livaje.

Može li Hajduk pobijediti na Rujevici i staviti obje ruke na pehar namijenjen prvaku?

- Nećemo stavljati ruke na nikakve trofeje, i nakon Rijeke čeka nas još deset utakmica. Znamo kakva je Rijeka, želimo se prvo odmoriti i onda tamo odigrati najbolju utakmicu. Najvažnija je mentalna priprema i volja, da odemo tamo igrati s osobnošću. Svi gube bodove, vidjeli ste danas Goricu kako igra bez pritiska. Mi smo patili, bili smo u strahu, želimo relaksirati momčad i osloboditi je tog straha. Još je puno bodova u igri. Idemo utakmicu po utakmicu. Ne smijemo podcijeniti pritisak – prošle godine u ovo vrijeme imali smo šest poraza, četiri pobjede i dva remija. To je bio rezultat pritiska kojeg se moramo osloboditi da nam se ne ponovi prošla sezona - zaključio je Gattuso.