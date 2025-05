'Gattuso je oštrio onu stvar na Perišiću, mislio je da je mrtav... A bi li istu stvar rekao i Livaji?'

Tonći Kukoč (34), bivši nogometaš Hajduka, koji je s Poljuda otišao kao junior pa se vraćao u nekoliko navrata i definitivno ga napustio 2013. nakon 24 nastupa, osvrnuo se na lošu Hajdukovu sezonu komentirajući situaciju s njena početka, kad je, nakon javne prozivke Gennara Gattusa kako želi napustiti klub, Ivan Perišić (36) spakirao kofere i naprasno napustio Poljud uz silne kritike navijača, a danas briljira u Nizozemskoj s 15 golova i 11 asistencija, držeći PSV u igri za naslov.

- Za mene je, uz Modrića, on najveći igrač koji se rodio u Hrvatskoj. Kad smo prebačeni iz Dalmatinca u Hajduk kao mlađi pioniri, pokojni Grgić bio mi je trener, što je on radio s tim godinama... Dolazio bih na treninge i uživao gledajući. Završio bi mi trening, ostao bih njega gledati što radi, to je nešto nevjerojatno. I onda je otišao u Sochaux, nije imao priliku igrati za prvu momčad. I vratimo ga nazad, bio je ozlijeđen, dobijemo šansu da ga vratimo. Postupanje s njim bilo je totalno krivo iako će oni reći "on je nas izdao". Nije tebe on izdao, prijatelju - rekao je Kukoč u Podcast Inkubatoru pa nastavio u dahu:

- Da ne budem vulgaran, Gattuso je mislio da će on biti mrtav igrač i oštrio je onu stvar na krivom igraču. On je mislio da je gotov. Oni su se kao posvađali jer ga je ovaj zvao, a Perija je radio trening i rekao mu je "Naći ćemo se kad završi". I ovaj ga je otpisao. A bi li to Livaji rekao? Da je Livaja radio trening i da mu je rekao "Pričekaj", što bi mu rekao Gattuso, "Aj ća iz Hajduka!"? Ne bi, naravno. Nego je mislio "ovaj je gotov pa ću svoju stvar oštriti na njemu". Prvi je klub kriv.

Statistika Ivana Perišića u PSV-u

Ivanu se ostvarila želja kad se vratio u klub iz kojega je ponikao, ali se rastao u ružnim odnosima i sreću je potražio drugdje.

- Čovjek je došao u nizozemsku ligu gdje ima puno jače utakmice nego u Hrvatskoj. Je li dao deset golova i pet asistencija (15 golova i 11 asistencija, op.a.)? S 37 godina (zapravo 36, op.a.). To je životinja, zvijer. Nije mi jasno da Gattusa nitko ne pita kako Perišić može zabijati golove Juventusu, a ne može igrati protiv Lokomotive. Sad bi zlata vrijedio. Iako je pitanje kako bi se s ovim igračima snašao na terenu. Vjerojatno bi bio lošiji. Kad si s boljim igračima, onda sva tvoja lepršavost i kvaliteta dolazi do izražaja. Klub je tu kriv. Na kraju je čovjek dao svojih 200.000 eura samo da ode.

Povukao je paralelu s Igorom Tudorom i kako su njega primili na Poljudu dok je bio trener od 2013. do 2025. pa još jednom 2020.

- Kao da dolazi neznalica. On je igrao s trojicom iza. Kad je došao u Hajduk, rugali su se s njim da je neznalica. Nije to problem samo Tudora, nego problem u Splitu. Dolje svi misle svi da su najpametniji i drugi koji im dođe s nekim novitetom, on je redikul. Danas čovjek vodi Juventus, a mi ga se riješili. Osvojio je Kup s momcima koji su igrali za 5000-6000 eura. Isto tako, prije nego što je došao u Hajduk, Leko je u Belgiji osvojio i naslove, i njega smo potrošili. I kojeg sad ti trenera možeš dovesti u Hajduk, koga ćeš dovesti? Da je postojao Naš Hajduk kad je bio Tomislav Ivić, možda bi i njega izvrijeđali, oprosti im Bože. Nikad ne znaš. Eto, majke mi...

Na opasku voditelja Filipa Brkića kako u njemu ima puno gorčine, Kukoč je istaknuo:

- Ne probudio se ujutro ako ja želim svojem klubu išta loše. Bio bih najsretniji da budemo prvi, ali s ovim načinom upravljanja jednostavno ne vidim način.