VIDEO: KVALIFIKACIJE ZA SP

Gattuso je 'petardom' otvorio izbornički mandat s Italijom

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Alessandro Garofalo

Gattuso debitirao s 5-0 protiv Estonije! Italija još kaska za Norveškom. Francuska pobijedila Ukrajinu 2-0, a Slovenija i Švedska remizirali u drami 2-2

Novi talijanski izbornik i donedavni trener Hajduka Gennaro Gattuso krenuo je uvjerljivom domaćom 5-0 pobjedom protiv Estonije u Bergamu do koje su "azzurri" stigli u drugom poluvremenu golovima Keana (58), Reteguija (69, 89), Raspadorija (71) i Bastonija (90+2).

World Cup - UEFA Qualifiers - Group I - Italy v Estonia
Foto: Alessandro Garofalo

No Talijani i dalje imaju veliki zaostatak za vodećom Norveškom, sada su na šest bodova iz tri susreta, dok je Norveška osvojila 12 iz četiri. Izrael je u istoj skupini pobijedio 4-0 u Moldaviji i tako također ostao u igri za mjesto na Mundijalu jer ima devet bodova iz četiri dvoboja.

Zanimljivo je bilo u Ljubljani gdje su Slovenija i Švedska na startu svog ciklusa u skupini B odigrale 2-2. Gosti su dva puta vodili preko Elange (18) i Ayarija (73), ali su Lovrić (46) i Vipotnik (90) spasili bod. Žan Vipotnik je, podsjetimo, u mandatu Darija Šimića prije dvije godine bio velika želja Dinama, ali do transfera na Maksimir nije došlo.

Video pogledajte OVDJE.

Svjetski doprvak Francuska svoj je put ka SAD-u, Meksiku i Kanadi započela 2-0 gostujućom pobjedom protiv Ukrajine koja ju je ugostila u Wroclawu. Olise (10) je zabio prvi, a Mbappe (52) drugi gol.

