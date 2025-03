Gattuso: Jeličić sedam mjeseci sarkazmom vrijeđa moje igrače. Ponaša se kao da je osvojio SP!

Trener Hajduka Gennaro Gattuso na konferenciji za medije nakon poraza od Rijeke (3-0) bio je bez dlake na jeziku. Prethodno se pred TV kamerama posvađao s komentatorom MAXSporta Joškom Jeličićem, nije mu htio dati ruku, svašta mu je izgovorio. Kad se malo primirio pojavio se pred sedmom silom na Rujevici.

Koja je bila vaša taktička ideja?

- Vidjeli ste kup utakmicu, tada je Rijeka bila mnogo jača u duelima. Htio sam malo više mišića. Ovo je bila naša bolja utakmica od one u kupu s Rijekom. Nećemo se predati. Duge lopte su nas i onda mučile. Nismo im smjeli prepustiti inicijativu. Rijeke je jako vertikalna momčad, morali smo se boriti s njima. Dva gola smo primili nakon udaraca iz kuta. Fizički su bili jači od nas – naglasio je Gattuso.

Komentar na Rakitićevu utakmicu?

- Mučio se kao i svi ostali igrači, nije ovdje stvar pojedinca. Moramo igrati kao momčad.

Do dva okršaja protiv Rijeke u kupu i prvenstvu njegov Hajduk je barem u derbijima djelovao dobro, sada više nema ni toga. Makar, nastranu loš dojam, Rijeka i dalje bježi samo dva boda.

Već duže vrijeme Hajduk igra loše loše, što su po vama razlozi toga?

- Nastojimo igrati našu igru, a ona ne dopušta stajanje u polulinijama i manjak kontinuiteta. Moramo se više kretati, tražiti loptu, za to sam kriv ja, ne igrači. Moramo biti fluidni, hrabri. U nas uđe nekakav strah.

Kakvo je po vama bilo suđenje? Nema zamjerke pobjedi Rijeke, bila je bolja, ali imala je momčad Hajduka dosta prigovora na suđenje Darija Bela?

- Nećemo tražiti alibi u sucima. Oni isto mogu pogriješiti. Rijeka je zasluženo pobijedila - naglasio je Gattuso.

Imali ste verbalni okršaj na televiziji s Joškom Jeličićem. Što se dogodilo i zašto?

- Nema poštovanja ni prema meni niti prema mojim igračima. Lako je pričati u medijima kada tu nema nikoga, iza leđa. Nervira me što je bio profesionalan igrač i zna koji su nam sve problemi. Što to znači da sam stranac, znači li to da ne pripadam ovdje? To me vrijeđa. Kao što ste mi vi ovdje rekli da ne igramo dobro u lice, tako želim da mi se stvari kažu u lice. Već šest-sedam mjeseci uništava svojim sarkastičnim igračima moje igrače. Neka mi to kaže u lice. Ponaša se kao da je osvojio Svjetsko prvenstvo - pričao je Gattuso.

Koliko ovaj poraz utječe na šampionske šanse Hajduka?

- Još je deset utakmica do kraja prvenstva. Slijedi nam pauza. Moramo sabrati glave, još ništa nije izgubljeno – poručio je Gattuso.