Gattuso: Namještanje? Ma, to su kafanske priče. A teško je očekivati kiks i Dinama i Rijeke

Gennaro Gattuso je posljednji put sjeo pred novinare u poljudskom salonu. Hajduk je još u igri za naslov prvaka, ali uz pobjedu protiv Šibenika, Rijeka i Dinamo moraju barem remizirati protiv Slavena i Varaždina kako bi titula nakon 20 godina završila u Splitu.

Pokretanje videa... 01:12 Rakitić se oglasio: 'Nisam donio odluku. Još ima posla prije nego što objesim kopačke o klin...' | Video: 24sata/Pixsell/Instagram

Šanse su male, ali navijački puk vjeruje u čudo. Talijanu će utakmica na Šubićevcu biti posljednja na klupi splitskog kluba, još ranije je najavio kako odlazi na kraju sezone.

- Nije lako pripremati ovakve utakmice, zadnji je tjedan, mnogo je upita za dresove, majice, rekvizite. Jako puno igrača završava ugovore i posudbe, napravili smo sve što smo trebali, priprema je bila normalna. Neće biti jednostavno, Šibenik će dati sve i potruditi se, ali na nama je da odigramo najbolje i pratimo ostale utakmice - kazao je Gattuso.

Split: Gattuso potvrdio da odlazi iz Hajduka: Ne želim otpremninu | Foto: Ivana Ivanovic/Pixsell

Bojite li se da će doći do namještanja rezultata u posljednjem kolu?

- Ništa me ne iznenađuje u nogometu, ali to su kafanske priče, mi ne možemo utjecati na to što drugi rade.

Hoćete li igrati s tri braniča kao protiv Rijeke?

- Da, igrat ćemo u toj formaciji.

Kakav Šibenik očekujete?

- Sigurno će biti živa momčad, vidjeli ste kako su igrali protiv Rijeke, nisu zaslužili izgubiti. Jako puno lopti ide na Santinija, neće nam sigurno ništa pokloniti, potrudit će se da nas ugroze.

Gorica i Hajduk sastali se u 34. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Hoćete li pritisnuti otpočetka, rani gol bi olakšao nastavak utakmice?

- Volio bih da zabijemo odmah, ali to ne možemo kontrolirati. Idemo na pobjedu.

Navijači pitaju može li se dogoditi mirakul da Hajduk bude prvak, ako se to dogodi, sprema li se fešta?

- Mi prvo moramo pobijediti, ali teško je očekivati da će Dinamo i Rijeka kiksati, sigurno će bar jedna momčad slaviti, ali volio bih da budemo prvaci. Da slavimo tu večer i sljedećih dana.

Split: Hajduk i Dinamo u utakmici 33. kola Prve HNL | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Split se nada velikoj fešti, sinoć je bila u Napulju?

- Čestitke svima u klubu na osvojenom naslovu. Prošle godine su bili deseti, digli su se i zasluženo su osvojili. Svaka čast igračima i to me raduje.

Kako biste usporedili upravljanje klubom u Napoliju i u Hajduku?

- To je lako shvatiti. Imate predsjednika De Laurentisa koji ima novac i novac upravlja svime. U Hajduku su predsjednik i Nadzorni odbor, dvije strane koje upravljaju zajedno s navijačima. U Napoliju se upravlja kao što je to slučaj i u drugim bogatim klubovima.