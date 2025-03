Gattuso: Ne razmišljamo samo o pobjedi, želimo pokazati da je Rijeka bila nesretna epizoda

Nogometaši Hajduka u nedjelju od 15 sati gostuju na Maksimiru u velikom derbiju protiv Dinama koji bi mogao usmjeriti sezonu jednima i drugima. Trener Gennaro Gattuso svjestan je važnosti utakmice.

Pokretanje videa... 00:41 Nervozni Rakitić i Lučić | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Prvi službeni dvoboj protiv Cannavara, jeste li se čuli?

- Čestitamo si međusobno rođendane, a mi smo se čuli kad je potpisao za Dinamo, kasnije ne. On je pravi kapetan, odigrali smo 70 utakmica zajedno u dresu Italije i jako sam ponosan na to vrijeme.

Jedni i drugi ulaze u derbi nakon poraza u Kupu?

- Ne razmišljamo o pobjedi, nego samo o utakmici. Izgubili smo zadnju utakmicu i mi i oni, trebamo igrati bez straha i pokazati da je protiv Rijeke bila samo nespretna epizoda.

Spominje se povratak Petkovića, što vam to mijenja u pripremi utakmice?

- Dinamo ima tri jako opasna napadača, on je u fazi povratka i čak ako se vrati, stiže nakon pauze i trebat će mu vremena.

Ranjeni lav je najopasniji, kažu, a čini li to Dinamo još opasnijim nego u normalnim okolnostima?

- Dinamo ima jako vrijedne i opasne igrače, ovo je derbi dvaju momčadi koje su izgubile zadnje dvije utakmice. Moramo biti trezveni, mirni i ne smijemo si dopustiti greške kao protiv Rijeke.

Smanjio se broj ulaznica za navijače Hajduka, što biste poručili navijačima?

- Ne mogu na to odgovoriti, znam samo da klub dva tjedna radi na tome da izbori što više karata za naše navijače. Suosjećam s našim navijačima i bit će šteta da ih neće biti tri, četiri tisuće da nas bodri s tribine.

Postoji li mogućnost da Hrgović zaigra na lijevom beku, s obzirom na Melnjakove probleme? Hoće li Elez dobiti prednost pred Prpićem? Je li najvažnije u derbiju ne izgubiti?

- Melnjak je imao problema i prije Rijeke, na utakmici s Osijekom, ali on je u redu i trenira u punom intenzitetu. Prpić jest napravio dvije velike greške, ali to nije samo problem njega nego čitave momčadi. On je mlad i moramo bolje reagirati kad se greška već dogodi.

- Nastojat ćemo izbjeći samo jedan način igre, igrati da ne izgubimo, ali nastojat ćemo otići bez poraza iz Maksimira.

Lučić se nalazi u krizi u drugom dijelu sezone, jeste li razgovarali s njim?

- Ima malo lošijih utakmica, ali on je jedan od najboljih golmana u ligi. Vidjeli smo ovaj treći gol i svi kažu njegova greška, ali naša tri igrača su bila krivo pozicionirana. Vjerujemo i dalje u Lučića i on je jedan od najboljih golmana u ligi - zaključio je trener Hajduka.