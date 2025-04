Gattuso: Nećemo tražiti alibije, nadamo se pomoći rezultata s Maksimira da ostanemo u igri

Nogometaši Osijeka pobijedili su Hajduk 2-0 na Opus Areni u 32. kolu HNL-a i tako po drugi put zaredom "uzeli skalp" momčadi s vrha tablice. Trener Splićana Gennaro Gattuso preuzeo je odgovornost za novi poraz.

- Nećemo tražiti alibije. Moramo biti jači i smireniji ako se mislimo boriti za naslov prvaka. Preuzimam odgovornost, ali igrati 70 minuta s igračem manje na ovakvom terenu je teško. Trebamo biti bolji ako se želimo boriti za naslov prvaka. Nadam se da ćemo imati i pomoć rezultata s Maksimira da ostanemo u igri.

Hajduk u napadu izgleda jalovo, teško stvara prilike, još teže zabija?

- Nije to problem napadača, nego cijele momčadi. Dolazili jesmo u 25-30 metara, ali nismo uspjeli zabiti. To je problem naše kvalitete koja nam nekad nedostaje jer treba biti na svakoj lopti. Imamo igrače koji ne riskiraju, trebamo mnogo više. Mučili smo se s igračem manje da zatvorimo slobodan prostor, ali, da, nedostaje rizika, ne samo Rakitiću, nego svima.

Rusin i Livaja?

- Trenutno je bolje da je Rusin u napadu, pa se Livaja povlači nazad. Više moramo napraviti s krilnim pozicijama koje zaostaju - rekao je Gattuso, koji je u nastavku ispremiješao momčad.

- Sigur nije bio 100 posto spreman, boli ga rame. Pukštas je logična opcija u takvoj situaciji jer je moćan u skoku. Trebali smo bolje odigrati. Bambu sam izvadio jer je imao žuti karton, a Kalik je zamijenio Rusina jer se bolje od njega snalazi na krilu.

Dinamo i Rijeka?

- Nadam se da će Dinamo pobijediti da ostanemo na diobi prvog mjesta. Ali imam dojam da se razina nogometa u Hrvatskoj povećala. Sve momčadi igraju nametljiv nogomet i jako je teško osvojiti bodove u HNL-u trenutno.

Jeste li još optimistični?

- Moj cilj da sve utakmice najprije zavšrimo s 11 igrača. Dobro znate koje su mane i zaostaci u igri Hajduka i nepotrebno je o tome pričati, nego treba stisnuti zube i da 11 onih koji istrče na teren daju sve od sebe i odigra najbolju utakmicu.

S druge strane, Simon Rožman je bio vrlo zadovoljan pobjedom svoje momčadi.

- Bila je lijepa atmosfera, mogli smo uživati. Derbi je bio reklama, pravi derbi pun duela, nogometne logike. Jako dobro prvo poluvrijeme, uživao sam u tome što smo pokazali. Još uvijek nemamo automatizme kada igramo 11 na 10 da bismo to vrhunski odradili. Zabili smo golove kada je bilo bitno i mirno priveli utakmicu kraju iako smo napravili neke neforsirane greške. Međutim, kada meni Bukvić kaže: "Šefe, sve za ovu ekipu", onda je je uspjeh da smo našli tim. Evo, u svlačionici su se veselili kao mala djeca.

- Idemo u pravome smjeru, imali smo 15 udaraca na gol, to ljudi žele gledati. Nismo Hajduku previše dopustili, imamo bazu iako ne još plan B i C da možemo korigirati stvari u tijeku utakmice. Dečki super rade, prespavali su na stadionu da bi shvatili što je fokus. No, ako je dobro sad, a ne bude sutra, onda nisam ništa napravio. Ako su shvatili na takav način, onda ćemo biti uspješni na duge staze.

Tko će biti prvak?

- Tko bude znao, može zaraditi puno novaca. Ne znam zaista, znam samo raspored koji nas čeka.

Osijek je sedmi s 37 bodova, dok je Hajduk drugi sa 56.