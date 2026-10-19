Obavijesti

Sport

Komentari 1
BIVŠI TRENER HAJDUKA

Gattuso oduševljava u Italiji: Možemo iznenaditi, a prije par godina nisam želio biti trener...

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: 2 min
Gattuso oduševljava u Italiji: Možemo iznenaditi, a prije par godina nisam želio biti trener...
3
Foto: Alessandro Garofalo
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Ova pobjeda je bila važna. Protiv Milana i Monze smo puno riskirali, ali smo se izvukli. Napravili smo značajan korak naprijed u razvoju, rekao je trener Lazija Gennaro Gattuso nakon pobjede nad Juventusom

Admiral

Nogometaši Lazija u posljednjem sedmom kolu Serie A uzeli su tri boda nakon slavlja nad Juventusom 3-0. Momčad Gennara Gattusa nalazi se na vrhu ljestvice te prvo mjesto dijeli s aktualnim prvakom Interom. Gattuso je nakon utakmice pohvalio ekipu, ali i otkrio još neke druge stvari.

S INTEROM JE NA VRHU Gattuso nastavlja briljirati s Lazijom! Pobijedio je Juventus u Torinu i još uvijek nije izgubio
Gattuso nastavlja briljirati s Lazijom! Pobijedio je Juventus u Torinu i još uvijek nije izgubio

- Zasluge idu isključivo dečkima. Moj stožer i ja dajemo smjernice, ali oni preko tjedna rade iznimno naporno. Stvorili smo sjajnu obitelj i klub zaslužuje čestitke. Odradili smo prijelazni rok s malo novca, tražili smo igrače s pravim karakterom i htjeli smo izgraditi pravu grupu. Sada se fokusiramo na Parmu, moramo se koncentrirati na svaku sljedeću utakmicu. Ako tako nastavimo, možda možemo iznenaditi. 

Serie A - Juventus v Lazio
Foto: Alessandro Garofalo

Otkrio je i smjer u kojemu Lazio mora nastaviti.

- Ova pobjeda je bila važna. Protiv Milana i Monze smo puno riskirali, ali smo se izvukli. Napravili smo značajan korak naprijed u razvoju, uključujući i onaj mentalni. Još uvijek ne znamo u potpunosti kontrolirati utakmicu, ali to je put kojim moramo ići. Ključno je imati hrabrost i neprestano napadati. Svidjelo mi se što smo se znali i namučiti, to je ono što smo tražili - objasnio je bivši trener Hajduka.

Serie A - Juventus v Lazio
Foto: Alessandro Garofalo

Na kraju se osvrnuo na razdoblje kada je htio prekinuti trenersku karijeru.

- Prije par godina više nisam želio biti trener. Kao igrač sam prošao svašta i vraćao sam se kući s velikom mučninom, ali sam onda nastavio svojim putem. Danas postoje dvije-tri stvari oko kojih nema kompromisa, a za sve ostalo igračima dajem slobodu. Manje se ljutim zbog sitnica ili mobitela. To je ključna promjena - rekao je i zaključio:

- Iskustva iz inozemstva puno su mi pomogla jer svaki igrač ima drugačiji karakter. Važno je znati kako upravljati njima, slušati ih i stvoriti im uvjete da daju svoj maksimum. Današnji igrači su napredniji od nas, ali se predaju kod prve poteškoće. Oni moraju trenirati na točno određen način. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Nogometaš i manekenka u vrućem klinču: 'Kad on pobijedi, vodimo ljubav sve do jutra...'
VESELI PAR

FOTO Nogometaš i manekenka u vrućem klinču: 'Kad on pobijedi, vodimo ljubav sve do jutra...'

Izabel Goulart prozvali su najljepšom ženom na svijetu, a srećković koji je osvojio njezino srce je poznati njemački golman Kevin Trapp koji igra za Paris FC. Često ih se može vidjeti na plažama egzotičnih lokacija kako izmjenjuju nježnosti, ne smetaju im ni pogledi znatiželjnika
Raspored HNL-a, Europe i Kupa. Evo kad igraju Hajduk i Dinamo
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored HNL-a, Europe i Kupa. Evo kad igraju Hajduk i Dinamo

Dinamo traži nokaut-fazu u Europskoj ligi, Hajduk nakon odličnog starta vjeruje u nastavak natjecanja u Konferencijskoj
FOTO Tko je Hrvatica kažnjena za doping? Milijunašicu s devet titula šokirao je pozitivan nalaz
JANA NA PAUZI

FOTO Tko je Hrvatica kažnjena za doping? Milijunašicu s devet titula šokirao je pozitivan nalaz

Jana Fett (29) jednom je bila na korak do senzacije protiv Wozniacki, sada se suočava s najvećom krizom karijere nakon što je privremeno suspendirana zbog pozitivnog doping testa

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026