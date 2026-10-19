Ova pobjeda je bila važna. Protiv Milana i Monze smo puno riskirali, ali smo se izvukli. Napravili smo značajan korak naprijed u razvoju, rekao je trener Lazija Gennaro Gattuso nakon pobjede nad Juventusom
Gattuso oduševljava u Italiji: Možemo iznenaditi, a prije par godina nisam želio biti trener...
Nogometaši Lazija u posljednjem sedmom kolu Serie A uzeli su tri boda nakon slavlja nad Juventusom 3-0. Momčad Gennara Gattusa nalazi se na vrhu ljestvice te prvo mjesto dijeli s aktualnim prvakom Interom. Gattuso je nakon utakmice pohvalio ekipu, ali i otkrio još neke druge stvari.
- Zasluge idu isključivo dečkima. Moj stožer i ja dajemo smjernice, ali oni preko tjedna rade iznimno naporno. Stvorili smo sjajnu obitelj i klub zaslužuje čestitke. Odradili smo prijelazni rok s malo novca, tražili smo igrače s pravim karakterom i htjeli smo izgraditi pravu grupu. Sada se fokusiramo na Parmu, moramo se koncentrirati na svaku sljedeću utakmicu. Ako tako nastavimo, možda možemo iznenaditi.
Otkrio je i smjer u kojemu Lazio mora nastaviti.
- Ova pobjeda je bila važna. Protiv Milana i Monze smo puno riskirali, ali smo se izvukli. Napravili smo značajan korak naprijed u razvoju, uključujući i onaj mentalni. Još uvijek ne znamo u potpunosti kontrolirati utakmicu, ali to je put kojim moramo ići. Ključno je imati hrabrost i neprestano napadati. Svidjelo mi se što smo se znali i namučiti, to je ono što smo tražili - objasnio je bivši trener Hajduka.
Na kraju se osvrnuo na razdoblje kada je htio prekinuti trenersku karijeru.
- Prije par godina više nisam želio biti trener. Kao igrač sam prošao svašta i vraćao sam se kući s velikom mučninom, ali sam onda nastavio svojim putem. Danas postoje dvije-tri stvari oko kojih nema kompromisa, a za sve ostalo igračima dajem slobodu. Manje se ljutim zbog sitnica ili mobitela. To je ključna promjena - rekao je i zaključio:
- Iskustva iz inozemstva puno su mi pomogla jer svaki igrač ima drugačiji karakter. Važno je znati kako upravljati njima, slušati ih i stvoriti im uvjete da daju svoj maksimum. Današnji igrači su napredniji od nas, ali se predaju kod prve poteškoće. Oni moraju trenirati na točno određen način.
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