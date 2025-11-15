Gattuso oštro kritizirao pravila kvalifikacija za SP: Nekada su drugoplasirani išli na prvenstvo

Talijanska nogometna reprezentacija nalazi se u teškoj poziciji za plasman na nadolazeće Svjetsko prvenstvo. 'Azzurri' su drugi u skupini s tri boda zaostatka za prvoplasiranom Norveškom, a da bi izbjegli dodatne europske kvalifikacije potrebna im je velika pobjeda od 9-0 protiv Norveške.

Iako je momčad izbornika Gennara Gattusa (47) ostvarila šest pobjeda u sedam susreta, Norvežani imaju bolji omjer jer su ostvarili sedam pobjeda u sedam susreta i slavili su protiv Italije 3-0. Nezadovoljstvo Talijana je veliko, tim više što nisu izborili plasman na posljednja dva Svjetska prvenstva u Rusiji 2018. i Katru 2022.

Foto: Vladislav Culiomza

Nalaze se u gotovoj nemogućoj poziciji i za izravan plasman potrebno im je čudo, a Gattuso se osvrnuo na pravila kvalifikacija.

- U moje vrijeme, najbolji drugoplasirani išli su izravno na Svjetsko prvenstvo, sada su se pravila promijenila. Da biste promijenili pravila, morate to reći onima koji organiziraju ove turnire. Godine 1990. i 1994. bile su dvije afričke momčadi, sada ih je devet. To nije kontroverza, ali postoje poteškoće, i to dobro znamo - rekao je talijanski izbornik.

Foto: Vladislav Culiomza

Prema pravilima, 16 reprezentacija od njih 48 dolazi iz Europe, a Talijan je usporedio taj sustav s južnoameričkim.

- Ako pogledamo Južnu Ameriku, gdje šest od 10 momčadi ide izravno na Svjetsko prvenstvo, a sedma ide u doigravanje s momčadi iz Oceanije, to vam stvara žaljenje i određenu tugu. To je razočaranje. Sustav se mora promijeniti u Europi - zaključio je.