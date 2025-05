Gattuso: Ovo je bio masakr i za Lučića i za nas. Pritisak nas je uništio, isprika svim navijačima

Trener Hajduka Gennaro Gattuso bio je razočaran raspletom derbija koji je Dinamo slavio 3-1, ali ne i načinom na koji je njegova momčad odigrala utakmicu.

Čini li vam se da vam je golman Ivan Lučić uzeo prvenstvo?

- Ne, nije jedan igrač nikad kriv, ne volim dodatni križ na leđima igrača, detalji su odlučili. Vidjeli ste što se dogodilo, ja ne volim gubiti ovakve utakmice, dva udarca u gol a primiš tri gola. Detalji su najvažniji, u prvom poluvremenu su napravili malo, u drugom su zaigrali s dva napadača i mi smo dobro odgovorili. Ali dobiješ jedan gol, nakon toga se vratimo pa nam se opet dogodi nedorasla pogreška za 1-2, i ni tu nismo stali. Detalji nisu bili na našoj strani, nismo zaslužili ni poraz, ni remi, bili smo jako dobri...

Split: Hajduk i Dinamo u utakmici 33. kola Prve HNL | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Je li sudac napravio pomutnju svojim odlukama, pogotovo kad je u pitanju Theophile?

- Prepuštam zaključak vama. Ja sam stranac u ovoj ligi i ne želim nikakve polemike. Vidjeli ste sve, presudite sami. Kad sam davao svom igraču loptu da nastavi igru iz auta, on je prekinuo, to me zasmetalo...

Kako podignuti momčad nakon ovakvog poraza?

- Dinamo je kvalitetnija momčad, imaju iskustvo, osvojili su mnogo toga, imaju talent, imaju jake pojedince koji mogu presuditi utakmicu. Ja sam zadovoljan kako su moji igrači odigrali utakmicu, ostaje žal za prosutim bodova, kao i protiv Istre, Varaždina, Lokomotive..., sad mi je žalije zbog tih poraza...

Split: Hajduk i Dinamo u utakmici 33. kola Prve HNL | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Peta utakmica bez pobjede, kako objašnjavate ovaj raspad momčadi?

- Mogu reći da je pritisak ono što nas je uništilo, nismo ga dobro iskontrolirali. Naslov je blizu, možemo ga osjetiti, ali neke aspekte smo propustili napraviti, dosta smo griješili. Podigao sam visoko ljestvicu, dostizali smo je uredno sve do nedavno, ali pritisak nas je uništio.

Morate razmišljati i o tri sljedeća kola i o narednoj sezoni, navijači su uzeli na zub Lučića, vi ga branite što je logično jer ste mu trener, ali morate razmišljati o budućnosti kluba, je li vrijeme za promjenu na golu?

- Neću biti licemjer, vaše razmišljanje je normalno, ovo je bio masakr i za Lučić i za sve nas. Toni Silić je budućnost našeg kluba, Lovre još uvijek nije spreman, moram razlučiti što dalje, moram uvesti mirnoću. Lučo će teško podnijeti ovaj poraz i logika je da dođe do promjene golmana.

Split: Hajduk i Dinamo u utakmici 33. kola Prve HNL | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Je li vam ovo najteži poraz?

- Imao sam ih puno, nije nateži, remizirao sam s Napolijem protiv Verone za drugo mjesto, izgubio sam nekoliko finala... Moji igrači su u svlačionici dosta patili ali imamo obavezu privesti prvenstvo kraju. Dinamo je u najizglednijoj situaciji, imaju tri kola kući, imaju najviše šansi, a mi moramo privesti prvenstvo kraju. Mi smo griješili, mnogo puta su nam se te pogreške obile o glavu, ali nikad nisam rekao da moji igrači nisu kvalitetni, rekao sam da nemaju kvalitetu da završe akciju, uvijek se dogodi neka pogreška. Kad pogledamo analize, sve su to podatci koji potvrđuju ovo što sam rekao, dođemo u priliku ali pogrešno dodamo, loše pucamo....

Ova situacija nije novost, slično se dogodilo i lani. Bili ste svjetski prvak, veliki igrač, što treba mijenjati da se to ne bi ponavljalo?

- Hajduk je veliko ime, povijesno veliki klub, ali određene dinamike u klubu ne funkcioniraju i nije na meni da o tome pričam. Navijači imaju strast, imamo spektakl svaku utakmicu, kad igramo i kući i vani, vi to znate bolje od mene. Godinama se događaju iste stvari, treba dosta vremena za razumjeti ovaj klub,m i treba sagledati ne samo nogometni dio nego cijeli klub. Zavolio sam ga, isprika svih 35.000 ljudi koji su došli. Upućen sam u situaciju, znam što je bilo lani, da se to ponavlja...

Split: Hajduk i Dinamo u utakmici 33. kola Prve HNL | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Marko Livaja je danas odigrao jednu veliku utakmicu, hoće li biti sportska nepravda ako završi karijeru bez osvojenog velikog trofeja s Hajdukom?

- Marko najviše želi trofej, mi smo do ove utakmice vjerovali, bila je ovo ključna utakmica, izgubili smo je, ali vjerujemo i dalje. Meni nitko ništa nije poklonio, znojio sam se i trudio, tako je i s Markom. Dali smo sve, ali osjećam gorčinu zadnjih pet utakmica. Meni su stvari jasne, nismo očekivali da će Dinamo izgubiti osam utakmica, zato smo se zatekli u ovoj situaciji, stvari su mi jasne i zato osjećam gorčinu....