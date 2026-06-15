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I DALJE SVE PRATI

Gattuso šopingira u HNL-u: Želi u Lazio dovesti zvijezdu Dinama

Piše Domagoj Vugrinović,
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Gattuso šopingira u HNL-u: Želi u Lazio dovesti zvijezdu Dinama
Zagreb: GNK Dinamo i HNK Rijeka sastali se u 30. kolu Prve HNL | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Luka Stojković je na proljeće eksplodirao u Dinamu i postao jedan od najvažnijih igrača. Ove sezone zabio je 13 golova i asistirao 12 puta

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Luka Stojković (22) mogao bi ovoga ljeta postati jedna od glavnih Dinamovih transfernih priča. Prema pisanju Corriere dello Sporta, za ofenzivnog veznjaka zanima se Lazio, koji u njemu vidi moguće pojačanje za vezni red.

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Rimski klub priprema zahtjevan prijelazni rok jer zbog financijskih ograničenja za svako pojačanje najprije mora osigurati odgovarajuću prodaju. Novi trener Gennaro Gattuso (48) odredio je prioritetne pozicije, a među njima su središnji branič, napadač, desno krilo i polivalentni veznjak koji može igrati kao polušpica ili nešto dublje u sredini terena.

Stojković se uklapa upravo u posljednji profil. Najčešće igra na poziciji desetke, ali talijanski list navodi da ga dio stručnjaka u budućnosti vidi i kao kvalitetnu mezzalu. Visok je 182 centimetra, dešnjak je, a njegova se tržišna vrijednost procjenjuje između osam i deset milijuna eura.

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Dinamo i Slaven Belupo sastali se u 26. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Dinamov ofenzivac iza sebe ima vrlo dobru sezonu. U svim natjecanjima postigao je 13 pogodaka i upisao 12 asistencija, čime je privukao pozornost klubova iz jačih europskih liga. Talijani posebno izdvajaju njegove nastupe u Europskoj ligi, uključujući dva pogotka protiv Genka u uzvratnoj utakmici doigravanja.

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Lazio je Stojkovića već pratio, a dodatnu ulogu mogao bi imati Gattuso, koji vrlo dobro poznaje hrvatski nogomet. Talijanski trener prošle je sezone vodio Hajduk i izravno pratio najbolje igrače SuperSport HNL-a, među kojima se istaknuo i mladi Dinamov veznjak.

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Zagreb: Utakmica Dinama i Hajduka u 24. kolu Prve HNL | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Rimljani razmatraju više kandidata za ofenzivni dio veznog reda. Uz Stojkovića spominje se i 20-godišnji Danac Asp Jensen, igrač Bayerna koji se vraća s posudbe u Grasshopperu. On bi mogao biti dostupan za približno četiri milijuna eura, uz postotak Bayernu od buduće prodaje.

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Lazio se želi usmjeriti prema mladim igračima mlađima od 25 godina kako bi pomladio momčad i istodobno smanjio troškove. Klub mora rasteretiti proračun i smanjiti izdatke za plaće, pa će mogući dolasci ovisiti o prodajama postojećih igrača.

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