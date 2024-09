Gattuso sprema iznenađenje? Ovo je sastav Hajduka za Rijeku

Momčad koja pobjeđuje obično se ne mijenja, potvrdio nam je to i u najavi susreta s Rijekom trener Hajduka Gennaro Gattuso. No to ne znači da će talijanski stručnjak danas na Rujevicu izvesti istu postavu koja je pobijedila Goricu, jer na uzorku od tri zadnja prvenstvena ogleda i pobjedama protiv Osijeka, Dinama i Gorice, Gattuso nije bio vjeran istoj postavi. Ali, nije puno ni mijenjao...

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+.