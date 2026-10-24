Gattuso zasjeo na vrh Serie A, zločesti dečko spasio je Atletico

Večernji subotnji program u europskim nogometnim prvenstvima obilježili su novi uspjesi Atlético Madrida i Lazija, dok je Lens preokretom svladao Paris i dodatno zakomplicirao borbu za vrh francuskog prvenstva.

U španjolskoj La Ligi Atlético Madrid je u 10. kolu slavio protiv Deportiva La Coruñe 1-0 te zadržao drugo mjesto na ljestvici. Momčad Diega Simeonea pobijedila je šesti put uzastopno u prvenstvu, a jedini gol početkom drugog dijela zabio je Julián Álvarez, čovjek koji je trpio žestoke uvrede navijača jer je ljetos htio otići u Barcelonu. Video pogledajte OVDJE.

Valencia je na domaćem terenu poražena od Villarreala 2-1, pri čemu je Georges Mikautadze pobjednički pogodak postigao u šestoj minuti sudačke nadoknade. Video pogledajte OVDJE.

Kolo se nastavlja nedjeljnim derbijem Barcelone i Real Madrida, dok će snage još odmjeriti Athletic Club i Getafe, Celta Vigo i Betis te Real Sociedad i Levante. U ponedjeljak igraju Sevilla i Osasuna.

U Italiji je Lazio pobjedom 2-1 protiv Parme barem privremeno zasjeo na vrh Serie A. Rimljani su do sedme prvenstvene pobjede stigli golovima Taylora i autogolom Diega Carlosa, dok je počasni gol za goste postigao Lontani. Hrvatski reprezentativac Josip Šutalo odigrao je cijeli susret za momčad Gennara Gattusa, bivšeg trenera Hajduka.

Najviše uzbuđenja ponudili su Napoli i Roma, koji su u derbiju osmog kola remizirali 3-3. Napoli je tijekom susreta vodio 2-0 i 3-2, no Rimljani su se svaki put vraćali. Dvostruki strijelci bili su Scott McTominay za domaće i Leonardo Balerdi za goste, a konačnih 3-3 postavljeno je u 89. minuti.

U Francuskoj je Lens preokretom na domaćem terenu nadigrao Paris 2-1 i spriječio ga da se probije na čelo Ligue 1. Gosti su poveli preko Luce Koleosha krajem prvog dijela, no domaćin je preokret ostvario pogocima Floriana Thauvina i Thorgana Hazarda. Hrvatski reprezentativac Franjo Ivanović igrao je za Lens do 61. minute.