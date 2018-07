Gattusu stiže kapitalac! Karim Benzema pregovara s Milanom

Odlaskom Zinedinea Zidanea i Cristiana Ronalda još je jedna zvijezda Real Madrida postala nezadovoljna. Karim Benzema na izlaznim je vratima Santiago Bernabeua, a kao moguća destinacija spominje se sve aktivnija Serie A.

Nagađalo se o Napoliju, no jučerašnja luda press konferencija Aurelia De Laurentiisa na kojoj je Benzemu nazvao starcem otkrila je da odlazak u Napoli ne dolazi u obzir. No, to nikako ne znači da transfer u Italiju propada za Karima. Dapače, jako je blizu da u idućim danima sleti u svoj novi klub.

'Sve se vrti oko Milana, prošli tjedan predstavnici Realova napadača bili su u Milanellu na sastanku s Mirabellijem i Gattusom, koji je i glavni arhitekt u ovom poslu. Gennaro je već razgovarao osobno s Benzemom', pišu talijanski mediji predvođeni Gianlucom Dimarziom.

Benzema u Realu zarađuje devet milijuna eura plus bonusi te mu ugovor traje još tri godine. Milan bi mu ponudio iste financijske uvjete, ali i godinu dana duži ugovor pa tako sve ostaje na dogovoru dva kluba i odšteti koju će Real postaviti za svog igrača.

VIDI OVO: 10 fora stvari o Vrsaljku koje moraš znati!