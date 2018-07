Gauči su dobro i prošli, trebali su dobiti i crveni u 19. minuti

Mundijal u Rusiji, ako već ni po čemu drugome, ostat će obilježen po rekordnom broju suđenih penala. Već prije eliminacijske faze dosuđeno je više penala nego na bilo kojem Svjetskom prvenstvu dosad.

U istom tonu počela je i prva utakmica osmine finala između Francuske i Argentine. Već u 13. minuti zabio je Griezmann, nakon što je u šesnaestercu Argentine pao Mbappe. Francuz je pretrčao više od pola igralitšta, pobjegao je i argentinskoj obrani, a srušio ga je Rojo.

Foto: DYLAN MARTINEZ

Situacija je dvojbena, kontakt je započeo izvan šesnaesterca, ali je nastavljen i ulaskom unutar kaznenog prostora pa izgleda je odluka suca Faghanija opravdana. S odlukom suca slaže se i Mateo Beusan:

- Odluka suca je čista, bilo je povlačenja i guranja, a posljednje guranje je unutar šesnaesterca i sudac je ispravno odlučio.

Na drugoj strani, mogla je i Argentina dobiti penal. Umtitija je lopta pogodila u ruku, koja je ipak bila prilično uz tijelo pa se sudac nije odlučio pokazati na bijelu točku. Ni u toj situaciji iranski sudac nije pogriješio:

- Ruka stoji maksimalno uz tijelo, prekršaja nije bilo i nema govora o penalu - siguran je Beusan.

Još jedna prilika za penal bila je i u 19. minuti, kada je Tagliafico srušio Mbappea, ali ovaj put je bilo očito da je prekršaj bio izvan šesnaesterca. Slobodni udarac Pogbe otišao je preko gola. HRT-ovo 'Oko sokolovo' za to je tražilo više od žutog kartona:

- Bila je to izgledna situacija za gol, a premda je bilo izvan šesnaesterca, to je za crveni karton.

Foto: DYLAN MARTINEZ

U još jednoj izglednoj prilici početkom drugog dijela našao se Griezmann. Gurali su ga Fazio i argentinski golman Armani, ali ipak premalo da bismo vidjeli još jedan penal.

That was suppose to be a penalty against Argentina 🇦🇷. It also was suppose to be a goal from Griezmann 🇫🇷. #ARGF #Argentina #WorldCupRussia2018 #France pic.twitter.com/r0ElURR5gU