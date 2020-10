Gavranović nam opet zabio: Bila je to baš posebna večer

<p>Bila je to posebna večer za mene, kazao je napadač švicarske reprezentacije i zagrebačkog Dinama <strong>Mario Gavranović</strong> nakon prijateljske utakmice protiv<strong> Hrvatske</strong> koja je završila pobjedom "Vatrenih" sa 2-1.</p><p>Švicarska je povela u 31. minuti golom Gavranovića koji je lijepo zabio glavom na ubačaj Granita Xhake. Bio je to njegov osmi gol u švicarskom dresu, a čak treći protiv Hrvatske. No, svjetski doprvaci su okrenuli rezultat golovima Josipa Brekala (42) i Marija Pašalića (67).</p><p>- Bila je to posebna večer za mene, treća utakmica protiv Hrvatske, postigao sam gol. Nažalost, nismo ostvarili pozitivan rezultat - kazao je Gavranović koji je u drugom dijelu dobio i kapetansku traku.</p><p>- Čast mi je biti kapetanom - dodao je.</p><p>Švicarski izbornik Vladimir Petković istaknuo je kako je zadovoljan prvim poluvremenom.</p><p>- Stvorili smo nekoliko prilika, nažalost zabili smo samo jedan pogodak. Nekoliko malih pogrešaka i nedostatak iskustva doveli su do hrvatskog gola. U nastavku je bilo dosta promjena, bilo je nekih dobrih stvari, a nekih ne baš dobrih - kazao je Petković.</p><p>- Bio je to dobar test koji smo nažalost, izgubili. Ali za naše mlade igrače i one koji igraju manje, to je vrlo dobro iskustvo. Nemamo uvijek priliku raditi testove - dodao je.</p><p>Švicarsku sada očekuje u subotu gostovanje kod Španjolske u Ligi nacija, a tri dana kasnije i gostovanje u Njemačkoj.</p><p>Švicarska nakon dva kola skupine 4 drži začelje s jednim bodom. U vodstvu je Španjolska sa četiri boda, Ukrajina ima tri, a Njemačka dva boda.</p>