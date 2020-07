'Gazda nije sretan, ali mi nismo imali novca za dvojicu igrača...'

Cijelo vrijeme ljudi govore da varamo i lažemo, ne poštuju presumpciju nevinosti, a dokazali smo da sve činimo prema pravilima, rekao je Pep koji je debelo iza Liverpoola ove sezone

<p>Sezona u kojoj je branio naslov prvaka Engleske za Manchester City završava razočaravajuće, barem kad je Premiership u pitanju. Liverpool je osvojio naslov sedam kola prije kraja, a predsjedniku Khaldoonu Al Mubaraku to baš i nije najbolje sjelo.</p><p>Otvoreno je to u razgovoru s medijima priznao i trener <strong>Pep Guardiola</strong> (49).</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Guardiola u Zagrebu</strong></p><p>- Ja sam onaj koji brani klub, a sad sam kritičan. Kad mi se nešto ne sviđa, onda kažem to predsjedniku. A on nije sretan. Završili smo 21 ili 23 boda iza Liverpoola. Razgovaramo interno i pokušavamo se popraviti za iduću sezonu na terenu.</p><p>Senegalac <strong>Kalidou Koulibaly</strong> (29) iz Napolija želja je na poziciji stopera, a Englez <strong>Ben Chilwell</strong> (23) iz Leicestera na lijevom boku. No pravila financijskog fair playa stišću "građane", češlja se svaki transfer iako je Uefina suspenzija pala na Sportskome arbitražnom sudu.</p><p>- Imamo puno novca, ali nismo si mogli priuštiti Alexisa Sáncheza i Harryja Maguirea, a željeli smo ih. Nismo mogli parirati ponudi Manchester Uniteda. I drugi klubovi imaju novca - rekao je Guardiola i dodao:</p><p>- U zadnjem desetljeću potrošili smo više nego ranije, a trošio je i United sa sir Alexom Fergusonom. Ako želiš biti na vrhu, trošiš. Ako ne trošiš, onda je to puno teže. Nije dovoljno biti samo dobar trener kao što sam ja bez dobrih igrača. Nema šanse - kaže Pep.</p><p>Uspoređivao se s <strong>Barcelonom</strong> i Real Madridom i misli da moraju ulagati žele li parirati najboljim klubovima u Premiershipu i Ligi prvaka.</p><p>- Dovoljno sam ponizan da prihvatim da sam bez svojih igrača ništa, nula. Zato trebam njih i klubove koji su financijski jaki da ih mogu dovesti. United, Arsenal, Chelsea, svi su oni ulagali više od drugih prije nego što su osvajali naslove - kaže Pep.</p><p>Nije ostao dužan kritičarima nakon ukidanja Uefine suspenzije koji smatraju da je takav potez CAS-a nepravedan.</p><p>- Dokazali smo da činimo sve ono što čine i drugi elitni klubovi. Da nismo, ne bismo mogli igrati u Ligi prvaka. Ljudi cijelo vrijeme govore da varamo i lažemo. Nema presumpcije nevinosti, a mi smo sretni što opet možemo braniti ono što smo ostvarili na terenu - zaključio je poznati ćelavac.</p><p>Premiership je izgubljen, ali još ga čeka borba za trofej Lige prvaka, koji Manchester City još nema u vitrinama. "Građani" će u uzvratu osmine finala 7. kolovoza na Etihadu protiv <strong>Real Madrida</strong> braniti vodstvo 2-1 iz prve utakmice odigrane još 26. veljače. Pobjednik će u četvrtfinalu igrati protiv boljeg iz duela Juventusa i Lyona (0-1 prva utakmica).</p>