'Gazdu Burnleyja upoznao sam kad sam radio kao mornar na jahti i zaposlio me u klubu...'

Piše Domagoj Vugrinović,
Foto: Burnley F.C.

Radio sam sezone na Lopudu i tamo upoznao čovjeka 'teškog' više od 200 milijuna eura. Sprijateljili smo se, platio mi je tečaj za masera i zaposlio me u klubu za koji navija kralj Charles, kaže Roberto Varga

Hrvat u Premiershipu oduvijek je bio rijetkost. Od liga "petica" naši igrači najčešće biraju talijansku, španjolsku ili njemačku ligu, dok otočka nogometna scena ostaje po strani. Ipak, posljednjih godina statistika se popravlja. Ove sezone na Otok su preselili Borna Sosa i Luka Vušković, a kad ubrojimo i Championship, broj Hrvata u engleskom nogometu dodatno raste. No, što biste rekli kad biste doznali da imamo i svog čovjeka u jednom od najstarijih engleskih klubova?

