Gazzetta: Čim je ušao, Modrić je kontrolirao igru. Njegov debi bio je rijetka pozitivna točka...

Luka Modrić (39) debitirao je za Milan, ali debi neće pamtiti po dobrom. Na Stamford Bridgeu Rossoneri su izgubili od Chelsea 4-1 u prijateljskoj utakmici. Hrvatski maestro u igru je ušao na početku drugog poluvremena umjesto Samuelea Riccija te su talijanske novine, unatoč porazu Milana, pohvalile igru Modrića i naglasile kako sve izgleda mirnije kada igru vodi hrvatski kapetan.

"Modrić nije bio dovoljan za dobar rezultat, no njegov debi jedna je od rijetkih pozitivnih segmenata u porazu. Bez pretjerivanja, Hrvat je kontrolirao igru otkad je ušao, a uputio je i jedan udarac. Pozicionirao se u srce veznog reda i diktirao tempo. Obećavajući početak", napisala je Gazzetta dello Sport, a Tuttosport Modrićev debi opisao je ovako:

"Iako je utakmica već bila u opasnosti, dijelom i zbog Coubisovog crvenog kartona u prvom poluvremenu, s Modrićem na terenu, igra Allegrijeve momčadi činila se tečnijom, čak je i zabila gol preko Fofane u 70. minuti."

Modrić još nije u idealnoj fizičkoj spremi, ali i do toga će doći kada krene sezona te će vjerojatno postati nezamjenjiva figura u veznom redu Milana. Prvu službenu utakmicu Rossoneri igraju 17. kolovoza u talijanskom Kupu protiv Barija, a prvenstvo otvaraju 23. kolovoza protiv Cremonesea na San Siru.