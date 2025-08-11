Obavijesti

Sport

Komentari 2
NAKON DEBIJA

Gazzetta: Čim je ušao, Modrić je kontrolirao igru. Njegov debi bio je rijetka pozitivna točka...

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: < 1 min
Gazzetta: Čim je ušao, Modrić je kontrolirao igru. Njegov debi bio je rijetka pozitivna točka...
Foto: Daniele Mascolo

S Modrićem na terenu, igra Allegrijeve momčadi činila se tečnijom, stoji u tekstu Tuttosporta. Iako je Milan poražen 4-1 od Chelsea, mediji u Italiji pohvalili su Modrićevu igru, a sve će biti i bolje kada uđe u formu

Luka Modrić (39) debitirao je za Milan, ali debi neće pamtiti po dobrom. Na Stamford Bridgeu Rossoneri su izgubili od Chelsea 4-1 u prijateljskoj utakmici. Hrvatski maestro u igru je ušao na početku drugog poluvremena umjesto Samuelea Riccija te su talijanske novine, unatoč porazu Milana, pohvalile igru Modrića i naglasile kako sve izgleda mirnije kada igru vodi hrvatski kapetan.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Modrić glavna vijest talijanskih novina: 'On donosi pobjedničku kulturu poput Bobana i Kake' 01:02
Modrić glavna vijest talijanskih novina: 'On donosi pobjedničku kulturu poput Bobana i Kake' | Video: 24sata/Pixsell/Instagram

"Modrić nije bio dovoljan za dobar rezultat, no njegov debi jedna je od rijetkih pozitivnih segmenata u porazu. Bez pretjerivanja, Hrvat je kontrolirao igru otkad je ušao, a uputio je i jedan udarac. Pozicionirao se u srce veznog reda i diktirao tempo. Obećavajući početak", napisala je Gazzetta dello Sport, a Tuttosport Modrićev debi opisao je ovako:

"Iako je utakmica već bila u opasnosti, dijelom i zbog Coubisovog crvenog kartona u prvom poluvremenu, s Modrićem na terenu, igra Allegrijeve momčadi činila se tečnijom, čak je i zabila gol preko Fofane u 70. minuti."

Milano: Predstavljanje novog igra?a AC Milana Luke Modri?a u trgovini Via Dante
Foto: DUILIO PIAGGESI / ipa-agency.net

Modrić još nije u idealnoj fizičkoj spremi, ali i do toga će doći kada krene sezona te će vjerojatno postati nezamjenjiva figura u veznom redu Milana. Prvu službenu utakmicu Rossoneri igraju 17. kolovoza u talijanskom Kupu protiv Barija, a prvenstvo otvaraju 23. kolovoza protiv Cremonesea na San Siru.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
UŽIVO Strani transferi: Cityjevo najskuplje pojačanje ikada ide na posudbu, Coman u Arabiji...
INOZEMNI MERCATO

UŽIVO Strani transferi: Cityjevo najskuplje pojačanje ikada ide na posudbu, Coman u Arabiji...

Ljetni prijelazni rok u većini europskih liga počeo je prvog dana srpnja, tek sad kreću pravi poslovi na mercatu i slaganje momčadi za novu sezonu
FOTO Samo luksuz! Evo u što ulažu naši nogometaši. Uvijek se traži koji kvadrat viška...
NEKRETNINE HRVATSKIH NOGOMETAŠA

FOTO Samo luksuz! Evo u što ulažu naši nogometaši. Uvijek se traži koji kvadrat viška...

Šime Vrsaljko zajedno je s rođakom Andrejem preuzeo upravljanje luksuznog kompleksa Maškovića han u Vrani u Zadarskoj županiji i pridružio se popisu sadašnjih i bivših reprezentativaca s luksuznim nekretninama u Hrvatskoj i okolici...
FOTO 'Bila sam pornoglumica, a sada sam kućanica nogometašu'
VELIKA PROMJENA

FOTO 'Bila sam pornoglumica, a sada sam kućanica nogometašu'

Nogometaš Nicolas Pepe (29) i Teanna Trump (29), čija je prošlost u industriji za odrasle privukla pažnju javnosti, potvrdili su da su u ljubavnoj vezi. Štoviše, 29-godišnjakinja je viđena u Valenciji na utakmici Atletico Madrida i Villarreala, za kojeg nastupa njezin novi dečko

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025