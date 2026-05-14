Gazzetta: Da se Modrića pita, on bi i ozlijeđen izašao na teren

Još su dva kola do kraja talijanskog prvenstva, a Milanu gori pod petama. U zadnje tri utakmice je bez pobjede uz dva poraza u nizu, a jedan od glavnih razloga je izostanak Luke Modrića koji se i dalje oporavlja od ozljede jagodične kosti. Nedostatak klase u veznom redu jako se osjeti u redovima Milana i u zadnja dva kola se mora snaći i uzeti bodove kako bi osigurao Ligu prvaka. Sljedeća utakmica je protiv Genoe u gostima, a hrvatskog maestra ipak neće biti na terenu. O tome je pisala Gazzetta dello Sport.

Kako navodi talijanski list, Modrić će biti uz momčad u Genoi kako bi pružio podršku, ali još nije spreman za igru. Hrvatski kapetan će ključne preglede oko jagodične kosti imati sljedeći tjedan te će vjerojatno tada biti jasno hoće li moći igrati u zadnjoj utakmici protiv Cagliarija. Da se pita Modrića, on bi igrao i ozlijeđen samo da pomogne momčadi te je spreman i nositi masku.

Ipak, rokovi za oporavak još nisu istekli te neće igrati protiv Genoe pa će Max Allegri morati smisliti nešto kako bi njegova momčad došla do tri boda. Modrić u međuvremenu trenira odvojeno od momčadi kako bi ostao u formi i kako bi, ako dođe zeleno svijetlo, u punoj snazi zaigrao zadnje kolo prvenstva.

Talijani pišu da će u veznom redu protiv Genoe zaigrati Fofana, Ricci i Rabiot jer eksperiment s Jasharijem nije prošao dobro te da će se trener Milana oslanjati na iskustvo. Pobjeda je imperativ jer ako Milan ne dohvati Ligu prvaka, pitanje je hoće li Modrić ostati u "gradu mode" i sljedeće sezone.