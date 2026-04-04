Gazzetta: Milan je očekivao da će Modrić doći umoran iz SAD-a, a stigao je čudesni 'Super Luka'

Luka Modrić vratio se u Milan nakon obveza u Orlandu. Kapetan Hrvatske igrao je protiv Kolumbije i Brazila, a po povratku ga očekuje derbi protiv Napolija u ponedjeljak (20.45). Kako javlja Gazzetta dello sport, u Milanu su očekivali da će biti umoran od putovanja, ali on se vratio u boljoj formi nego kad je otišao. Potpuno je usredotočen na Napoli i bit će spreman za veliki derbi.

Milan je prije pauze uspio spustiti razliku u odnosu na Inter na šest bodova, a pobjedom bi došao na korak od najvećeg rivala. Inter je dosta kiksao u zadnje vrijeme pa optimizam u crno-crvenom dijelu grada raste. Rossoneri sve nade polažu u Modrića koji će pokušati "izdirigirati" još jednu veliku pobjedu, a osmijeh na lice im stavlja baš to njegovo stanje nakon pauze. U sjajnoj je formi i spreman je povesti momčad.

Još jednom je potvrdio svoj status pravog šampiona, što je pokazao ranije ove sezone u pobjedi protiv Napolija na San Siru, gdje je odigrao dvostruku ulogu – u prvom poluvremenu kreator, u drugom razarač. Sada mu je cilj preokrenuti tijek prvenstva u završnici sezone.

Nakon reprezentativne stanke, trener Allegri dočekuje "super Luku" koji se ne bori samo za plasman u Ligu prvaka. Hrvatski kapetan ima ambiciju osvojiti zlato, a pohod na Scudetto može započeti upravo pobjedom nad Napolijem, piše talijanski list.