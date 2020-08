\u00a0

Gdje će Messi? City ima Agüera i Guardiolu, Paris Neymara i Mbappea, a Italija - C. Ronalda

<p>Teško je to i napisati, kaže ugledna španjolska Marca. A kad ona napiše da<strong> Lionel Messi </strong>napušta <strong>Barcelonu</strong>, onda će to tako s velikom vjerojatnošću i biti. Na žalost svih navijača katalonskog giganta.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Messi tehnicira WC papirom</strong></p><p>Messi je u tzv. burofaksu koji je poslao na klupsku adresu napisao i zatražio da Barcelona aktivira klauzulu po kojoj on može sam, ako ikad dođe to te želje, otići iz kluba. Iako je u toj klauzuli odšteta 700 milijuna eura, Argentincu aktualni ugovor važi do sljedećeg ljeta.</p><p>Naravno da nitko neće i ne može (?) platiti takvu sumu, ali ona bi svejedno trebala biti vrlo visoka premda postoji mogućnost da Messi ode i besplatno jer po njegovom u automatskom produženju ugovora i klauzule zbog korona virusa i neočekivano duže sezone nije bilo sve najlegalnije. No, cijena bi se, ne završi li slučaj na sudu, trebala kretati između 100 i 150 milijuna eura, kažu prve tržišne procjene. Messiju su ipak 33, koliko je imao i<strong> Cristiano Ronaldo</strong> kada je pretprošlog ljeta prelazio u Juventus koji je Real Madridu isplatio 117 milijuna eura.</p><p>Međutim, ni taj transfer nije zatresao nogomet kao što će Messijev. Ali gdje? Tri su kluba, kako kaže Marca, u opcijama - <strong>PSG, Manchester City i Inter.</strong></p><p>Pa što nude? PSG novo udruživanje s <strong>Neymarom </strong>s kojim je Messi 2015. osvojio Ligu prvaka i otada je <strong>Barcelona </strong>samo jednom prošla dalje od četvrtfinala, prošle godine kada je u polufinalu ispustila 3-0 iz prve utakmice s Liverpoolom. Bio je to prvi zamašnjak prema novom teškom razočaranju i rušenju ugleda prošloga tjedna. Znamo već svi što je Bayern napravio Barceloni.</p><p>Međutim, i <strong>Mbappe </strong>je Messiju sigurno lijepa pozivnica koja bi stvorila vjerojatno najmoćniji napadački trio svih vremena. </p><p>City također ima svoje adute, prije svega ligu koja je kudikamo jača od francuske, a onda i <strong>Sergija </strong>Agüera<strong>, </strong>Messijevog kuma i najboljeg prijatelja. Istina, ugovor mu istječe nagodinu, ali lako će to City riješiti ako Agüero privoli i nagovori Messija da dođe na Etihad. A kad se na sve to priroda i <strong>Guardiola</strong>, pod kojim je Messi uživao, City je vjerojatno i prvi favorit u ovoj utrci.</p><p>Inter? Najmanje šanse, ali i tu se nudi mogućnost uspostavljanja novog ligaškog rivalstva s Ronaldom. Makar, Italija, pa <strong>Conte</strong>... Teško da će to izabrati iako kineski vlasnici neće štedjeti, a vjerojatno će im adut biti i <strong>Lautaro Martinez.</strong> Koji je vjerojatno već poslao Messiju poruku poziva. Također, navodno je i Messijev otac već kupio kuću u Milanu. Nek' se i to zna.</p>