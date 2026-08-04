Gdje gledati Dinamo protiv Sopićevog Kauno Žalgirisa?

Nogometaši Dinama večeras igraju prvu utakmicu trećeg pretkola kvalifikacija za Ligu prvaka. Na Maksimir im u goste dolazi litvanski Kauno Žalgiris kojeg vodi hrvatski trener Željko Sopić. Utakmica na Maksimiru na rasporedu je u 20 sati.

Momčad Marija Kovačevića u drugom pretkolu savladala je švicarski Thun. U prvoj utakmici u gostima su remizirali 1-1, a onda su u drami produžetaka pred domaćom publikom slavili 3-2, odnosno ukupnih 4-3.

Sopićev Žalgiris je pak s druge strane, do Dinama došao pobjedama protiv Drite i Klaksvika, ekipe s Farskih Otoka. Domaćini u ovu utakmicu po prvi puta ulaze kao izravni favoriti. 'Modri' imaju i veću vrijednost na Transfermarktu, procjena Kovačevićeve momčadi iznosi 65,6 milijuna eura dok Sopićeva momčad iznosi 9,35 milijuna eura.

Zagreb: GNK Dinamo i FC Thun u uzvratnoj utakmici 2. pretkola UEFA Lige prvaka | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Prijenos prve utakmice trećeg pretkola je na kanalu MaxSport 1.

- Kauno Žalgiris nije ovdje bez veze, oni su ozbiljna ekipa. Imaju našeg trenera koji nas jako dobro poznaje. Ponavljam, trebamo se dizati iz utakmice u utakmicu. Pobjeda je cilj, igra se 90 minuta, ali svjesni smo da nas čeka još 90 minuta na gostovanju kod njih -rekao je terener Dinama uoči utakmice.

Zagreb: Trening FK Kauno Žalgiris uoci prve utakmice 3. kola kvalifikacija UEFA Lige prvaka | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

- Poseban je dan za mene i još neke dečke, pogotovo Fiolića. Svi klubovi su htjeli Kauno Žalgiris, ali ja sam htio samo Dinamo. Nisam bedast, znam da su kvalitetniji od nas, svemirski brod da tako kažem. Prošli smo sve ekipe do sada, koje su igrali stil igre koja nama ne odgovara. Mjesec dana smo moj stručni stožer i ja s igračima, znamo što znači kada Dinamo igra na Maksimiru nošen tribinama. Da smo došli ovdje turistički i htjeli se predati, otkazali bismo utakmicu i čarter - rekao je u najavi utakmice Željko Sopić.