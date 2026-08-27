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Gdje gledati Hajduk i Rijeku u lovu na Konferencijsku ligu?

Piše Josip Tolić,
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Gdje gledati Hajduk i Rijeku u lovu na Konferencijsku ligu?
Prva utakmica Hajduka i Rakova u play-offu za ulazak u UEFA Konferencijsku ligu | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Hajduk u Poljskoj ide po europsku jesen i pobjedu protiv Rakowa, a možda i posljednji put s Pukštasom prije odlaska u Middlesbrough

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Hajduk će nakon 16 godina pokušati izboriti europsku jesen na gostovanju kod Rakowa u Czestochowi u play-offu Konferencijske lige. Nakon dramatičnog remija na Poljudu 2-2 i primljenog gola u 95. minuti momčad Gonzala Garcije svjesna je da mora ići po pobjedu kako bi ostvarila toliko željeni uspjeh i razveselila navijače, a to bi trebala biti i posljednja utakmica za Rokasa Pukštasa prije odlaska u Middlesbrough.

- Moguće je da je ovo Rokasova zadnja utakmica. Možda i je bivši igrač, ali najvažnije je da želi biti s nama na sutrašnjoj utakmici, i traži da igra. Želi otići ostavljajući nešto posebno momčadi, ljudima i klubu. Ponosan sam da igrači s kojima radimo već neko vrijeme dobivaju pažnju drugih klubova pa mogu biti sretan zbog njega, ali treneru nije uvijek tako. Nije najbolje kad izgubiš igrače koje puno koristiš i s kojima surađuješ, u koje imaš veliko povjerenje. Ali to je dio igre pa mogu biti sretan zbog njih - rekao je Urugvajac.

Utakmica počinje u 19 sati, a prijenos je na kanalu Hajduk Digital TV koji se može gledati samo u posebnom paketu uz nadoplatu putem platformi MAXtv i Iskon.TV, kao i na HOME.tv-u Bosni i Hercegovini. Sudi je Azerbajdžanac Alijar Agajev.

Rijeka: HNK Rijeka i FC Ilves u prvoj utakmici 3. kola kvalifikacija UEFA Konferencijske lige
Rijeka: HNK Rijeka i FC Ilves u prvoj utakmici 3. kola kvalifikacija UEFA Konferencijske lige | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Rijeku očekuje puno teži zadatak protiv favoriziranog Midtjyllanda. Nakon pobjede Danaca 2-0 u prvoj utakmici, momčad Martina Erlića u velikoj je prednosti i samo je ludi scenarij na Rujevici uz efikasnu večer Tonija Fruka i društva može ostaviti bez europske jeseni. Matjaž Kek ponovno traži čaroliju kakvom je njegov sunarodnjak Simon Rožman izbacio Kopenhagen u play-offu Europske lige 2020/21.

- Kakvi bismo mi bili sportaši kada ne bismo vjerovali u svoju kvalitetu i mogućnost da napravimo rezultat? U sportu su se događala i veća čuda od toga da Rijeka sutra dođe do pozitivnog rezultata. Treba vjerovati u sebe i svoju igru te uzeti silnu energiju koja će sigurno biti na stadionu i biti na našoj strani. Treba uživati u utakmici koja ti dođe kao nagrada, kao privilegij koji si zaslužio. Teško je, znamo da je teško, oni su kvalitetni i favoriti, ali igra se na Rujevici. Želim da se u Rijeci priča o nama i da mi prije svega razmišljamo o svojoj kvaliteti i svojoj igri - kazao je riječki trener.

Lopta u Rijeci kreće s centra u 20.45, sudi je Belgijac Jasper Vergoote, a prijenos je na kanalu MAXSport 1 u sklopu MAXtv-a (osnovni paket), Iskon.TV-a (sportski paket) i EVOtv-a (L paket).

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