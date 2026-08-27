Gdje gledati košarkaše? Latvija bez velikih zvijezda teško može pokvariti oproštaj Bogdanovića

Četiri godine nakon što je odigrao zadnju utakmicu za hrvatsku reprezentaciju, u osmini finala EuroBasketa protiv Finske, onda kad nas je uništio Lauri Markkanen, Bojan Bogdanović (37) reminiscirat će uspomene na parketu zadarskog Višnjika. Bilo ih je, istina, u hrvatskom dresu mnogo više teških i bolnijih, ali ono što će Hrvatski košarkaški savez kao službeni oproštaj od reprezentativnog dresa u sklopu utakmice Hrvatske i Latvije (20:00, Arenasport 1) prirediti za najboljeg hrvatskog košarkaša u posljednjem desetljeću minimum je onoga što je Bogdanović zaslužio. Iako, da je bilo po njegovom, ni ova simbolična ceremonija ne bi se dogodila...

Ali dogodit će se, gotovo dvije i pol godine nakon što je, ispostavit će se, odigrao zadnju utakmicu uopće u velikoj karijeri. Nicolas Batum pao je na Bogdanovićevo stopalo i od tog udarca Babo se više nije oporavio da bi opet zaigrao. Samo deset dana nakon 35. rođendana. I onda, godinu dana kasnije, konačno je odlučio da je tu kraj.

Foto: BORUT Å½IVULOVIÄ

Bogdanović je otišao sa 139 utakmica za reprezentaciju, s ukupno 2200 koševa i titulom najboljeg strijelca Hrvatske svih vremena, a ostaje, između ostalog, i žal što njegovu najbolju košarku u hrvatskom dresu nismo naplatili na Olimpijskim igrama 2016. godine u Riju, gdje je bio najbolji strijelac turnira s 25,3 koša u prosjeku. U 770 utakmica u NBA ligi zaustavio se na 15,6 koševa po utakmici, bio je prvak Hrvatske s Cibonom, Turske s Fenerbahčeom, važan dio svakog NBA sustava, od Brooklyna, nešto kraće Washingtona, pa Indiane, Ute, Detroita i na kraju nesretnog New Yorka.

Svečanost za Bogdanovića na Višnjiku bit će, pak, najveća motivacija sadašnjoj generaciji Hrvatske u prvom susretu drugog kruga kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo protiv Latvije. S 5-1 iz prvoga kruga Hrvatska je u situaciji da bi s dvije pobjede u ovom kolovoškom prozoru stigla pred vrata SP-a u Katru dogodine. Tri dana kasnije gostujemo u Nizozemskoj i premda smo svi u Hrvatskoj, kad je košarka u pitanju, naučili puhati na hladno, malo je šansi da će nam Latvijci i pogotovo Nizozemci pokvariti planove i skicu prema Katru.

Latvija je čak 22 mjesta ispred Hrvatske na Fibinoj ljestvici, no ono s čime će izbornik Janis Gailitis raspolagati u Zadru ne može u istu rečenicu s mozaikom Tomislava Mijatovića. Krištaps Porzingis nije se odazvao, braća Bertans završila su priču, nedostaje i playmaker Arturs Žagars, braća Kurucs, a nema ni budućeg Šarićevog suigrača iz Efesa Rolanda Šmitsa. To je bila okosnica reprezentacije koja je prije tri godine bila peta na SP-u...

- Želimo da nam atmosfera bude nešto na što Latvija neće moći odgovoriti. Iako je došla u izmijenjenom sastavu, njezina je igra sad izrazito orijentirana na bekove i šut za tri poena. Moramo nametnuti naš stil igre, inzistirati na disciplini, kontroli skoka i kvalitetnoj egzekuciji u napadu - rekao je izbornik Mijatović, koji se u predvečerje utakmice zahvalio Krešimiru Ljubičiću i Lovri Gnjidiću. 