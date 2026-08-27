HRVATSKA - LATVIJA Svečanost za Bogdanovića na Višnjiku bit će najveća motivacija sadašnjoj generaciji Hrvatske u prvom susretu drugog kruga kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo protiv Latvije
Gdje gledati košarkaše? Latvija bez velikih zvijezda teško može pokvariti oproštaj Bogdanovića
Četiri godine nakon što je odigrao zadnju utakmicu za hrvatsku reprezentaciju, u osmini finala EuroBasketa protiv Finske, onda kad nas je uništio Lauri Markkanen, Bojan Bogdanović (37) reminiscirat će uspomene na parketu zadarskog Višnjika. Bilo ih je, istina, u hrvatskom dresu mnogo više teških i bolnijih, ali ono što će Hrvatski košarkaški savez kao službeni oproštaj od reprezentativnog dresa u sklopu utakmice Hrvatske i Latvije (20:00, Arenasport 1) prirediti za najboljeg hrvatskog košarkaša u posljednjem desetljeću minimum je onoga što je Bogdanović zaslužio. Iako, da je bilo po njegovom, ni ova simbolična ceremonija ne bi se dogodila...
Ali dogodit će se, gotovo dvije i pol godine nakon što je, ispostavit će se, odigrao zadnju utakmicu uopće u velikoj karijeri. Nicolas Batum pao je na Bogdanovićevo stopalo i od tog udarca Babo se više nije oporavio da bi opet zaigrao. Samo deset dana nakon 35. rođendana. I onda, godinu dana kasnije, konačno je odlučio da je tu kraj.
Bogdanović je otišao sa 139 utakmica za reprezentaciju, s ukupno 2200 koševa i titulom najboljeg strijelca Hrvatske svih vremena, a ostaje, između ostalog, i žal što njegovu najbolju košarku u hrvatskom dresu nismo naplatili na Olimpijskim igrama 2016. godine u Riju, gdje je bio najbolji strijelac turnira s 25,3 koša u prosjeku. U 770 utakmica u NBA ligi zaustavio se na 15,6 koševa po utakmici, bio je prvak Hrvatske s Cibonom, Turske s Fenerbahčeom, važan dio svakog NBA sustava, od Brooklyna, nešto kraće Washingtona, pa Indiane, Ute, Detroita i na kraju nesretnog New Yorka.
Svečanost za Bogdanovića na Višnjiku bit će, pak, najveća motivacija sadašnjoj generaciji Hrvatske u prvom susretu drugog kruga kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo protiv Latvije. S 5-1 iz prvoga kruga Hrvatska je u situaciji da bi s dvije pobjede u ovom kolovoškom prozoru stigla pred vrata SP-a u Katru dogodine. Tri dana kasnije gostujemo u Nizozemskoj i premda smo svi u Hrvatskoj, kad je košarka u pitanju, naučili puhati na hladno, malo je šansi da će nam Latvijci i pogotovo Nizozemci pokvariti planove i skicu prema Katru.
Latvija je čak 22 mjesta ispred Hrvatske na Fibinoj ljestvici, no ono s čime će izbornik Janis Gailitis raspolagati u Zadru ne može u istu rečenicu s mozaikom Tomislava Mijatovića. Krištaps Porzingis nije se odazvao, braća Bertans završila su priču, nedostaje i playmaker Arturs Žagars, braća Kurucs, a nema ni budućeg Šarićevog suigrača iz Efesa Rolanda Šmitsa. To je bila okosnica reprezentacije koja je prije tri godine bila peta na SP-u...
- Želimo da nam atmosfera bude nešto na što Latvija neće moći odgovoriti. Iako je došla u izmijenjenom sastavu, njezina je igra sad izrazito orijentirana na bekove i šut za tri poena. Moramo nametnuti naš stil igre, inzistirati na disciplini, kontroli skoka i kvalitetnoj egzekuciji u napadu - rekao je izbornik Mijatović, koji se u predvečerje utakmice zahvalio Krešimiru Ljubičiću i Lovri Gnjidiću.
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