Gdje gledati Ligu prvaka uživo? Kovač putuje u Dansku, PSG ide po nastavak stopostotnog niza

Nakon reprezentativnih uzbuđenja, europska nogometna elita vraća se na najveću pozornicu. Treće kolo Lige prvaka u utorak, 21. listopada, donosi niz ključnih okršaja koji bi mogli usmjeriti sudbinu mnogih klubova u nastavku natjecanja. Na rasporedu je devet utakmica, a u centru pažnje bit će derbi između Arsenala i Atlético Madrida, kao i gostovanje aktualnih prvaka, Paris Saint-Germaina, kod Bayer Leverkusena. Dok neki poput Intera i PSG-a traže nastavak stopostotnog učinka, drugi poput Manchester Cityja love prekid negativnih serija na gostovanjima.

Barca treba pobjedu

Nakon poraza od PSG-a u prošlom kolu, Barcelona na svom stadionu dočekuje grčki Olympiacos s imperativom pobjede. Momčad Hansija Flicka želi se brzo vratiti na pobjedničke staze, a samopouzdanje im je podigla dramatična pobjeda u derbiju protiv Girone. Iako su oslabljeni neigranjem ključnih igrača poput Roberta Lewandowskog i Marc-Andréa ter Stegena, povijest je na njihovoj strani. Barcelona je pobijedila u svim dosadašnjim europskim utakmicama kod kuće protiv grčkih momčadi. Gosti, s druge strane, još uvijek traže svoj prvi pogodak u ovosezonskoj Ligi prvaka, a niz od 11 uzastopnih poraza u grupnoj fazi natjecanja jasno pokazuje razliku u kvaliteti. Očekuje se da će Barcelona, predvođena mladim zvijezdama, pokušati riješiti utakmicu što ranije, pogotovo jer je El Clásico na horizontu.

'Topnici' protiv Simeonove tvrđave

Ovo je bez sumnje derbi večeri. Arsenal, vodeća momčad Premier lige, izgleda kao savršeno podmazan stroj pod vodstvom Mikela Artete. U prva dva kola Lige prvaka upisali su dvije pobjede bez primljenog gola, a njihova domaća forma je zastrašujuća. Topnici" su pobijedili u posljednjih 11 utakmica grupne faze na Emiratesu, i to sve bez primljenog pogotka. S druge strane, Atlético Madrid Diega Simeonea još uvijek traži prvu gostujuću pobjedu ove sezone. Iako su u prošlom kolu deklasirali Eintracht Frankfurt i pokazali napadačku moć, njihova igra u gostima ostaje problem. Strpljivi i organizirani napad Arsenala protiv čvrste i borbene obrane Atlética. Iako će Arsenalu nedostajati nekoliko napadača, širina klupe omogućuje Arteti rotacije bez pada u kvaliteti. S obzirom na formu i prednost domaćeg terena, Arsenal ulazi u utakmicu kao favorit, no Simeoneova momčad uvijek je sposobna iznenaditi.

PSG traži nastavak niza

Aktualni prvaci Europe nastavljaju svoju obranu naslova gostovanjem u Njemačkoj. Momčad Luisa Enriquea je u sjajnoj formi, neporažena je u 14 uzastopnih utakmica Lige prvaka i ima pet pobjeda u nizu. Pobjeda nakon preokreta protiv Barcelone u prošlom kolu samo je potvrdila njihovu snagu i mentalitet. Bayer Leverkusen, s druge strane, još traži prvu pobjedu u natjecanju nakon dva remija. Iako imaju solidan učinak protiv francuskih klubova i snažni su na domaćem terenu, duga lista ozlijeđenih igrača ograničava opcije treneru Hjulmandu. Individualna kvaliteta igrača poput Gonçala Ramosa i Bradleyja Barcole, uz sposobnost PSG-a da rješava ključne trenutke, čini francusku momčad jasnim favoritom. Očekuje se da će PSG potvrditi svoj status i osigurati treću pobjedu zaredom.

Kovač slaže taktiku za slomiti Kotarskog

Danski prvak ulazi u ovaj dvoboj pod velikim pritiskom. Kopenhagen je bez pobjede u posljednje tri utakmice, a poraz od Silkeborga u domaćem prvenstvu dodatno je poljuljao atmosferu. Ozljede ključnih igrača poput Corneliusa i Delaneyja značajno su oslabile njihov napad. Nasuprot njima, Borussia Dortmund je furiozno krenula u Ligu prvaka, postigavši osam golova u prva dva susreta. Unatoč porazu od Bayerna u Der Klassikeru za vikend, momčad Nike Kovača je u dobroj formi i tražit će iskupljenje u Kopenhagenu. Napadač Serhou Guirassy je u sjajnoj formi i predstavlja stalnu prijetnju. S obzirom na razliku u kvaliteti, formi i napadačkoj snazi, sve osim pobjede gostiju bilo bi veliko iznenađenje.

"Građani" se upalili

Momčad Pepa Guardiole putuje u Španjolsku s ciljem da prekine neugodan niz od pet gostujućih utakmica u Ligi prvaka bez pobjede. City je uhvatio ritam u Premier ligi, a Erling Haaland ponovno je u golgeterskoj formi. S druge strane, Villarreal je nakon remija s Juventusom doživio poraz od Tottenhama. Iako su na svom terenu često znali namučiti favorite, velika kriza s ozljedama u obrani drastično smanjuje njihove šanse protiv napadačke moći Cityja. Iako Villarreal ima napadače koji mogu zaprijetiti, razlika u kvaliteti i širini kadra je velika. Joško Gvardiol bi mogao gospodariti obranom "građana", a vratio se i Mateo Kovačić City ima veći potencijal za kontrolu utakmice i, unatoč lošijoj gostujućoj formi, favorit je za pobjedu.

Gdje gledati Ligu prvaka:

