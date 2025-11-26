Gdje je kanadski izbornik koji je rekao da će s***ati Hrvate?

Nakon poraza od Belgije (1-0) u prvom kolu Svjetskog prvenstva 2022. godine u Katru, kanadski izbornik John Herdman okupio je svoje igrače u krug i zaurlao:

- Pripadamo ovdje, pokazali smo to, a u nedjelju ćemo s*ebati Hrvatsku! Idemooooooooo - rekao je svojim reprezentativcima.

Pokazao je tada nedostatak poštovanja prema 'vatrenima', no nikada se nije ispričao. Kako je tvrdio, bio je to njegov način da motivira svoje igrače, no dobrano je 'nabrijao' naše reprezentativce koji su tada demolirali Kanađane (4-1). Oni su ispali u skupini, a mi smo osvojili treće mjesto.

Dok je Herdmanova 'motivacijska poruka' izazvala veliki odjek u javnosti, naslovnica 24sata bila je pravi hit. Na današnji dan prije tri godine Herdmana smo razgolitili na naslovnici tiskanog izdanja 24sata uz naslov "Jezičinu imaš. Imaš li i m**a?". Naslovnicu 24sata prenijeli su i Sportsnet, Toronto Sun, Daily Hive, Toronto Star, Canada Today...

Fotografija se brzo proširila društvenim mrežama i dospjela do kanadskih i britanskih medija, pa i do samog kampa kanadske, ali i hrvatske reprezentacije.

- Ne znam koliko je lijepo to što je rekao, ali to je njegovo pravo. Mi moramo pokazati na terenu da smo bolji - rekao je hrvatski izbornik Zlatko Dalić, a Andrej Kramarić, koji je zabio dva gola, nakon utakmice je rekao:

- Hvala izborniku Kanade, nije motivirao samo nas, već cijelu naciju. Hrvatska je napravila ono što je on mislio nama.

Herdman se ni nakon poraza nije ispričao.

- Bio je to strastveni trenutak, pokušao sam inspirirati momčad. Da, rekao sam to. To pokazuje nepoštovanje prema hrvatskom narodu i reprezentaciji. Razumijem da smo na svjetskoj pozornici, ali u takvom trenutku htio sam da se ne bojimo i damo sve od sebe u tu utakmicu. Ne bih volio umanjiti poštovanje prema Hrvatskoj, ali mi želimo s takvim stavom ući u utakmicu protiv jedne od najboljih momčadi svijeta. Tako smo ušli i protiv Belgije, to je dio nove Kanade.

Foto: Hasan Bratic/DPA

Prošle su tri godine od tog trenutka, Kanađani će sljedeće godine, zajedno s Meksikom i SAD-om, organizirati Svjetsko prvenstvo. Tko zna, možda se kuglice u ždrijebu poigraju i opet ih spoje s Hrvatskom čiji je izbornik i dalje Zlatko Dalić, ali Herdmana više nema na kanadskoj klupi.

Foto: Chris Young

Otišao je u rujnu 2023. godine nakon što mu je istekao petogodišnji ugovor i skrasio se u Torontu kojeg je vodio od listopada 2023., no zadržao se tek do studenog 2024. godine kada je dobio otkaz. Od tada je bez posla.