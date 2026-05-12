Gdje je lova?! Preprodavači ulaznica za SP bijesni na Fifu

Cijene ulaznica za Svjetsko prvenstvo lete u nebo, a jedan od razloga je način njihove distribucije. Fifa vodi službenu platformu za preprodaju ulaznica za Svjetsko prvenstvo i naplaćuje 15 posto provizije i od prodavača i od kupca pri svakoj transakciji. No dok jednim preprodavačima novac stiže brzo, drugi čekaju i po nekoliko mjeseci i to unatoč tome što Fifa u vlastitim uvjetima jamči isplatu u roku od 60 kalendarskih dana.

Navijači opisuju frustrirajuće iskustvo komunikacije s Fifom. Šalju gomile poruka i zovu sve telefonske brojeve koje mogu pronaći, a odgovori stižu sporo ili nikako. U nekim slučajevima Fifa je jednom prodavaču novac vratila na kreditnu karticu, a zatim za drugu prodaju s iste kartice rekla da "nažalost ne može izdati povrat na platnu karticu" te zatražila bankovne podatke, piše New York Times.

Tako je, primjerice, navijač iz Toronta, Matthew Elias, čekao gotovo pet mjeseci na isplatu. Elias je ulaznice prodao još u prosincu, odmah dostavio bankovne podatke na Fifin upit i zatim čekao mjesecima.

Foto: Maximilian Haupt/DPA

Fifa je u izjavi navela da "neki složeniji slučajevi zahtijevaju dodatni pregled" te da na rokove mogu utjecati nepotpuni bankovni podaci koje dostavljaju kupci. Organizacija tvrdi da ostaje "predana što učinkovitijoj obradi svih plaćanja uz održavanje najviših standarda točnosti, sigurnosti i usklađenosti".

Navijači koji još uvijek čekaju novac teško pronalaze utjehu u takvim izjavama, posebno oni koji su ulaznice prodali još ujesen.