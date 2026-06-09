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Foto: Igor Soban/PIXSELL
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Gdje je nestao Dalić iz Rusije i Katra? Izbornik više ne trpi kritike i propitivanje javnosti

Piše Mato Galić,

Danas, uoči Svjetskog prvenstva 2026., pred javnošću stoji bitno drukčiji čovjek. Na konferencijama za novinare djeluje pomalo nervozno i razdražljivo...

Postoji jedna velika razlika između Zlatka Dalića iz 2018. i Zlatka Dalića iz 2026. godine. Na stranu sustavi igre, izbor igrača i rezultati. Riječ je o energiji. Kad je Hrvatska krenula prema srebru u Rusiji, Dalić je gotovo mantrički ponavljao iste poruke - poniznost, zajedništvo i obitelj.

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