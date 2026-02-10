Obavijesti

NIKAD VIĐENE FOTKE

Gdje je nestao Dražen Petrović?! Pogledajte nikad viđene fotke s kultnog košarkaškog finala

Zadar je 1986. ispisao povijest! Cibona, s Draženom Petrovićem nije igrao 2. utakmicu, bila je šokirana u finalu. Planirali proslavu u Zagrebu, ali Zadar ih u 'majstorici' srušio 111-110. Arogancija koštala Cibonu titule
Druga utakmica finala play-offa Prvenstva Jugoslavije 1986. godine, KK Cibona - KK Zadar
Bila je to sezona 1985./1986., epoha potpune dominacije zagrebačke Cibone | Foto: Josip Bistrovic/PIXSELL
