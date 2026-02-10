Gdje je nestao Dražen Petrović?! Pogledajte nikad viđene fotke s kultnog košarkaškog finala

Zadar je 1986. ispisao povijest! Cibona, s Draženom Petrovićem nije igrao 2. utakmicu, bila je šokirana u finalu. Planirali proslavu u Zagrebu, ali Zadar ih u 'majstorici' srušio 111-110. Arogancija koštala Cibonu titule
Bila je to sezona 1985./1986., epoha potpune dominacije zagrebačke Cibone
Bila je to sezona 1985./1986., epoha potpune dominacije zagrebačke Cibone
S Draženom Petrovićem kao vođom, "vukovi s Tuškanca" bili su dvostruki uzastopni prvaci Europe, a u domaćem su prvenstvu djelovali kao nezaustavljiva sila.
Regularni dio sezone završili su s gotovo savršenim omjerom od 21 pobjede i samo jednim porazom, dok je Dražen uništavao protivničke obrane.
Finale doigravanja protiv Zadra, koji je sezonu završio na drugom mjestu s omjerom 15-7, smatralo se pukom formalnošću na putu do još jednog trofeja u Ciboninoj vitrini
No, košarka je još jednom pokazala svoju nepredvidljivost, a dalmatinski "dišpet" ispisao je jednu od najnevjerojatnijih priča u povijesti jugoslavenske košarke.
Cibonina sezona bila je obilježena pothvatima koji su se činili nadljudskima.
Dražen Petrović je u prvom kolu Smelt Olimpiji, koja je zbog administrativne pogreške morala nastupiti s kadetima, utrpao rekordnih 112 koševa
Nekoliko mjeseci kasnije, u Budimpešti su obranili naslov prvaka Europe pobjedom nad Žalgirisom legendarnog Arvydasa Sabonisa.
Osvojili su i Kup Jugoslavije svladavši u finalu Bosnu rezultatom 110-98, uz 46 koševa nezaustavljivog Petrovića.
Činilo se da im nitko ne može stati na put.
Finalna serija doigravanja, koja se igrala na dvije pobjede, počela je prema svim očekivanjima.
U prvoj utakmici u zagrebačkom Domu sportova, Cibona je rutinski svladala Zadar 84-70.
Dražen je postigao 28 koševa, Danko Cvjetićanin dodao je 22, a Sven Ušić 16. Sve je bilo spremno za brzi završetak serije i proslavu dvostruke krune.
Druga utakmica serije igrala se u utorak, 22. travnja 1986. godine, u grotlu zadarskih Jazina
No, neposredno prije početka, uslijedio je šok. Dražen Petrović, najbolji igrač Europe, nije se pojavio na parketu.
Službeno objašnjenje kluba glasilo je da se ozlijedio tijekom zagrijavanja. Ipak, ta priča nikada nije u potpunosti prihvaćena.
Godinama su kružile, a kasnije su ih potvrdili i neki akteri, teorije da je Cibona svjesno odlučila izgubiti utakmicu.
Bili su toliko uvjereni u svoju superiornost i nepobjedivost na domaćem terenu, gdje nisu izgubili više od tri godine, da su željeli osigurati treću, odlučujuću utakmicu, takozvanu "majstoricu", kako bi titulu proslavili pred svojim navijačima u Zagrebu.
Ta se odluka, pokazat će se, pretvorila u jednu od najskupljih pogrešaka u povijesti kluba.
Bez Dražena, Cibona je bila neprepoznatljiva.
Zadar je, nošen fanatičnom podrškom s tribina, dominirao od prve do posljednje minute.
Već na poluvremenu su imali uvjerljivu prednost od 42-30, a utakmicu su mirno priveli kraju s konačnih 84-73.
Pobjedu Zadranima donijela je sjajna timska igra u kojoj su se istaknuli Petar Popović i Veljko Petranović s po 15 koševa, Ante Matulović s 14, Draženko Blažević s 12 te Darko Pahlić s 11 koševa. Serija se vratila u Zagreb.
