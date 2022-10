Gdje si, Mara, kako ti je noga?

Susret je bio kao dva stara pajdaša koji se nisu vidjeli godinama. Osmijeh, zagrljaj i šeretski:

- Gdje si, Mara, kako noga?

Saša Paska (54) bio je britki branič, kojeg nažalost pamtimo po jednom startu. Onom kojim je u derbiju Rijeke i Dinama 1997/98. slomio nogu Silviju Mariću (46).

- Ma što bih mu zamjerio, to je nogomet, događa se. Posjetio me odmah u bolnici, sve je u redu - govori godinama Marić, koji je morao na operaciju, a čak je i bježao iz bolnice da bi pogledao neke utakmice Dinama.

Ostali su u nogometu, a život ih je opet spojio u 1. kolu Kupa, gdje je Paska kao trener četvrtoligaša Bednje u Beletincu dočekao drugoligaša Rudeš, čiji je Marić direktor.

Zle krvi nema, a i Paska je prepričao te dane:

- Naravno da nije bilo nikakve namjere, odmah sam Marića posjetio u bolnici i ispričao se. On mi je rekao da se Cvitanoviću to ne bi dogodilo jer bi poskočio i izbjegao start. Nisam se htio javno ispričati na TV-u, ali bila su drugačija vremena i učinio sam to zbog pritiska. Drago mi je da je Mara i nakon toga napravio dobru karijeru.

A i noga je dobro, iako je ožiljak itekako vidljiv…

