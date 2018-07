Genie: Imao je 'otkopčan šlic', nisam mogla prestati zuriti...

Kanadska tenisačica Genie Bouchard često privlači pozornost na sebe zbog neteniskih razloga. Osim toga što fanove često 'počasti' nekim izazovnim fotografijama za modne časopice, ima zanimljive izjave na svom Twitter profilu.

Iako je 2014. bila finalistica, ove godine na Wimbledonu morala je igrati kvalifikacije, koje je prošla, što joj je prvi put u više od godinu dana da je povezala tri pobjede. Nakon toga je prošla i prvo kolo, svladala je Britanku Gabrielu Taylor 6-0, 4-6 i 6-3.

Iako je pobijedila, Genie je ipak nešto odvlačilo pozornost tijekom meča:

One of the ballboys on my court today had his fly unzipped. Every time he gave me balls to serve I couldn’t help staring at it 😳😂 #wimbledon — Genie Bouchard (@geniebouchard) 3. srpnja 2018.

- Jedan od bacača loptica na mom terenu imao je 'otkopčan šlic'. Svaki put kad mi je dodao lopticu da serviram, nisam mogla prestati zuriti u 'to' - napisala je Genie na Twitteru i potaknula žestoke rasprave.

Mnogi od njih komentirali su kako, da je to rekao neki tenisač, on bi odavno bio izbačen s Wimbledona. Bouchard se nije previše na to obazirala, posvetila je situaciji još jedan 'tweet':

I kept wondering if I should tell him lol. Do you think I should have? — Genie Bouchard (@geniebouchard) 3. srpnja 2018.

- Pitam se trebam li mu reći. Mislite li da trebam?

Genie će u drugom kolu igrati protiv Australke Ashleigh Barty, 17. nositeljice turnira. Baš kao i na Svjetskom prvenstvu u Rusiji, mnogo favoritkinja ispalo je s Wimbledona. Svoj prvi meč izgubile su Petra Kvitova i Marija Šarapova, a od nositeljica ispale su i Sloane Stephens (od Donne Vekić) i Caroline Garcia.