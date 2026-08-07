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Gianni Infantino ima sve veću podršku! Argentina, Meksiko i Afrika su mu ukazali povjerenje

Piše Ivan Kužela,
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Gianni Infantino ima sve veću podršku! Argentina, Meksiko i Afrika su mu ukazali povjerenje
Foto: Hannah McKay
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Infantino se našao u najvećoj krizi mandata nakon propasti kontroverznog plana vezanog uz Mundijal. Uefa i dio saveza traže promjene, no predsjednik Fife i dalje ima snažnu podršku Afrike, Meksika i Argentine

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Predsjednik Fife Gianni Infantino prolazi kroz najteže razdoblje svog mandata. Nakon što su u javnost dospjeli detalji kontroverznog plana o mogućoj prodaji dijela prava vezanih uz Svjetsko prvenstvo, čelnik svjetske nogometne organizacije našao se pod snažnim pritiskom brojnih nogometnih institucija.

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Foto: Daniel Becerril

Projekt je nakon negativnih reakcija povučen, no posljedice nisu nestale. Uefa je poručila da je povjerenje u Infantina ozbiljno narušeno te i dalje razmatra mogućnost bojkota budućih velikih natjecanja ako dođe do daljnje eskalacije sukoba. Europskom pritisku pridružio se i Concacaf, dok je FIFPro, međunarodno udruženje profesionalnih nogometaša, također kritizirao način donošenja odluka unutar Fife i zatražio veće promjene u upravljanju organizacijom.

Kako bi stabilizirao situaciju, Infantino je nakon kriznih razgovora pokušao okupiti podršku unutar Fife. Iz organizacije su poručili da predsjednik i dalje uživa povjerenje članova Vijeća te priznali da je u procesu bilo propusta. Najavljena je i interna analiza cijelog slučaja.

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Foto: Dylan Martinez

Veliku potporu Infantino je dobio iz Afrike. Iz Afričke nogometne konfederacije stigla je jednoglasna podrška njegovom vodstvu, što mu predstavlja važan politički oslonac u borbi za ostanak na čelu Fife.

Međutim, situacija nije jednaka na svim kontinentima. Iako je Concacaf zauzeo kritičan stav, Meksički nogometni savez javno je podržao Infantina i odbacio bilo kakve pokušaje promjene vodstva izvan postojećih procedura. Sličan stav zauzela je i Argentina, čiji je savez pohvalio njegov rad tijekom posljednjih godina.

Dok dio nogometnog svijeta traži odgovornost i promjene, Infantino zasad uspijeva zadržati podršku ključnih saveznika. Ipak, kriza oko upravljanja Fifom daleko je od završene, a sljedeći potezi mogli bi odrediti budućnost njegova predsjedničkog mandata.

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Komentari 12
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