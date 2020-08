Gibraltarska farsa: Ljudi, što vam je, pa opet vam je osam igrača zaraženo korona virusom

Nakon što je osam igrača Prištine bilo zaraženo koronom, Uefa im je dozvolila da im klubovi s Kosova posude svoje igrače. No čak osam igrača iz kosovskog All Stara bilo je zaraženo, pa se opet nije igralo

<p>Ma, nemojte ljudi, molim vas, u nevjerici je bio Uefin čelnik nakon što su mu se igrači s Kosova kleli da uoči puta nitko nije bio zaražen. </p><p>- Ovo više nema smisla - nastaviil su iz Uefe.</p><p>I bili u pravu. Ovo doista nema smisla. Naime, ako niste upoznati, priča ide ovako. </p><p>Priština, klub koji je nekad igrao u prvoj jugoslavenskoj ligi, stigao je na Gibraltar gdje su trebali igrati preliminarnu rundu Europske lige. Naravno, svi igrači uoči puta bili su negativni, no misteriozni let prema Gibraltaru iznjedrio je čak sedam zaraženih igrača. Obavezno testiranje bilo je odmah po dolasku, a nalazi su šokirali čelnike kosovskog kluba. </p><p>- Čekajte, kako sad sedam igrača, testovi vam nisu u redu - žalili su se čelnici Prištine.</p><p>No u Uefi nisu imali razumijevanja na njihove žalbe, tvrdeći da je sa testovima sve u redu. I prebacili susret za subotu. Tako je Priština u 24 sata morala pronaći novih 20 igrača, koji će probati izbaciti Lincoln. No, osim 20 igrača, morali su pronaći i smještaj.</p><p>- Ajmo, razlaz - vjerojatne su riječi upravitelja hotela, koji je cijelu momčad, zajedno sa stožerom, izbacio ih hotela.</p><p>Uefa im je pružila ruku i dozvolila da im klubovi s Kosova posude igrače. Tako su Fernoikel, Llapi, Trepča, Flamurtari, Balkan, Drenica i Vushtrr posudili Prištini svoje igrače. I kosovski All Star krenuo je na put. </p><p>- Čekaj, pa šta ti nisi u Trepči - šalili su se navijači s veznjakom, ovog puta Prištine.</p><p>No zvijezde Kosova pale su na korona testu i čak osam igrača bilo je pozitivno.</p><p>- Uoči puta nije bio nitko zaražen - kleli su se gosti. </p><p>I tu dolazimo do početka priče. Ili, nemojte, ljudi, molim vas. Nakon što su igrači Prištine u izolaciji, pa je za njima krenuo i kosovski All Star, Uefa nema drugog izbora nego izbaciti ih iz Europe. </p><p>Motiv cijele priče, naravno, bio je novac. Prolazak preliminarne runde donosi 220.000 eura, što je za klubove poput Prištine dobar novac. I ne samo Prištine, i za neke klubove u HNL-u to bi bio odličan 'poguranac'. </p><p>U Prištini su, naravno, razočarani.</p><p>- Bolje ništa ne komentirati.</p><p> </p><p> </p>