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Foto: privatna arhiva
CHRISTINA I TINA PRED DOMAĆOM PUBLIKOM PLUS+

Gimnastička elita dolazi u Zagreb: 'Godinama smo se kupale u znoju i sanjale ovo'

Piše Maša Mai Čigir,

Rođene Zagrepčanke, Tina Zelčić i Christina Zwicker, bit će hrvatski adut za medalju na Europskom prvenstvu u gimnastici: 'Prije dvije godine finale mi je izmaknulo za jednu desetinku', prisjeća se Tina

Gimnastička elita stiže u Hrvatsku! Zagrebačka Arena će od 13. do 23. kolovoza ugostiti Europsko prvenstvo u ovom sportu, a u ženskoj konkurenciji naši aduti za medalju bit će dvije zagrepčanke, Tina Zelčić (24) i Christina Zwicker (23). Gimnastičarke će prve na red, od 13. do 16. kolovoza. 

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