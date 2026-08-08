Gimnastička elita dolazi u Zagreb: 'Godinama smo se kupale u znoju i sanjale ovo'
Rođene Zagrepčanke, Tina Zelčić i Christina Zwicker, bit će hrvatski adut za medalju na Europskom prvenstvu u gimnastici: 'Prije dvije godine finale mi je izmaknulo za jednu desetinku', prisjeća se Tina
Gimnastička elita stiže u Hrvatsku! Zagrebačka Arena će od 13. do 23. kolovoza ugostiti Europsko prvenstvo u ovom sportu, a u ženskoj konkurenciji naši aduti za medalju bit će dvije zagrepčanke, Tina Zelčić (24) i Christina Zwicker (23). Gimnastičarke će prve na red, od 13. do 16. kolovoza.