GIMNASTIČKI SKANDAL Zagreb joj dao vizu, ali na SP ne smije!

Ruska zvijezda sportske gimnastike Angelina Meljnikova, koja je u kolovozu osvojila naslov europske višebojske prvakinje u Zagrebu, neće sudjelovati na Svjetskom prvenstvu u Rotterdamu i braniti naslov svjetske prvakinje nakon što joj je odbijen zahtjev za vizu, objavio je u utorak Ruski gimnastički savez.

Zagreb: Europskog prvenstva u sportskoj gimnastici, Ekipno finale | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

"Veleposlanstvo Nizozemske u Moskvi obavijestilo nas je o odbijanju izdavanja viza trima vodećim članicama ruske reprezentacije, Angelini Meljnikovoj, Viktoriji Listunovoj i Ani Kalmikovoj", navodi se u priopćenju Saveza.

Tim trima mladim sportašicama "tako je uskraćena prilika za sudjelovanje na Svjetskom prvenstvu u sportskoj gimnastici", koje je na rasporedu od 17. do 25. listopada, istaknuo je Ruski gimnastički savez. Savez je osudio mjere usmjerene na to da se "najboljim gimnastičarkama onemogući borba za medalje" te je taj potez okarakterizirao kao "izravnu diskriminaciju ruskih sportaša".

Ruski gimnastički savez najavio je žalbu Međunarodnom olimpijskom odboru i Međunarodnoj gimnastičkoj federaciji, tražeći od njih "da procijene trenutnu situaciju i njezin utjecaj na jednake mogućnosti u kontekstu kvalifikacija za Olimpijske igre". Prema navodima Saveza, još pet gimnastičarki iz ruske reprezentacije čeka odluku, samo četiri dana prije početka natjecanja.

Svjetsko prvenstvo služi kao kvalifikacijska etapa za Olimpijske igre 2028. u Los Angelesu. Angelina Meljnikova, osvajačica brojnih medalja na europskim, svjetskim i olimpijskim natjecanjima, u kolovozu je na Europskom prvenstvu u Zagrebu osvojila zlato u ekipnom natjecanju, višeboju i preskoku.