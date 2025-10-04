Obavijesti

PROBLEMI ZA DALIĆA?

Girona pobijedila Valenciju, Livaković opet ostao na klupi...

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: PA Wire/PRESS ASSOCIATION

Nažalost, hrvatska reprezentativna "jedinica" još čeka na debi u katalonskom prvoligašu. U svim pet dosadašnjih utakmica ostao je na klupi za pričuve, a ne pomaže mu ni sjajna izvedba Gazzanige protiv Valencije

Nogometaši Girone su na domaćem terenu pobijedili Valenciju 2-1, u osmom kolu španjolske Primere, a hrvatski reprezentativni vratar Dominik Livaković opet je bio na klupi domaćih. 

Katalonska momčad povela je u 18. minuti preko ukrajinskog napadača Vladislava Vanata, Diego López izjednačio je za Valenciju u 57. minuti, a šest minuta kasnije Arnau Martínez postigao je gol za pobjedu Girone.

Domaća momčad igrala je s deset igrača od 80. minute, nakon što je Ivan Martín dobio drugi žuti karton, a i trener Girone Michel Sánchez također je isključen u šestoj minuti sudačke nadoknade. Valencia, nakon drugog uzastopnog poraza, nalazi se na 14. mjestu tablice Primere s osam bodova, dok je Girona zabilježila prvi trijumf sezone i nalazi se na 16. mjestu sa šest bodova.

Nažalost, hrvatska reprezentativna "jedinica" još čeka na debi u katalonskom prvoligašu. U svim pet dosadašnjih utakmica ostao je na klupi za pričuve, a ne pomaže mu ni sjajna izvedba Gazzanige protiv Valencije nakon čega je proglašen i igračem utakmice. Svjetsko prvenstvo sve je bliže, a Livakovićev status u klubu sigurno je nešto s čim u reprezentaciji nisu zadovoljni...

