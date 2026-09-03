Gladijatori se vraćaju u Pulu: Andi Vrtačić predvodi veliki Braveov spektakl u Areni

Borilački spektakl vraća se na mjesto gladijatora, u Pulu. Prvi put nakon FNC-a 19, koji se održao 7. rujna 2024. godine, pulska Arena ponovno će biti domaćin velikog borilačkog događaja. Ovoga puta riječ je o eventu u organizaciji Bravea, koji se održava ove subote, 5. rujna, s početkom u 20 sati.

Veliki event na otvorenom predvodit će domaći borac Andi Vrtačić (31 godina, 9-3) u meču protiv Francuza Sofianea Bouafije. Bahreinskoj organizaciji bit će ovo prvi dolazak u Hrvatsku, a osim Vrtačića, od domaćih boraca nastupit će i njegov brat Luka (24, 1-0), Erik Pletikos, Ivan Kiš, Filip Vidak, Patrik Pereša i Roni Pavlović.

Andiju Vrtačiću bit će ovo prvi nastup u Braveu. Karijeru je dosad gradio kroz FNC i KSW, a osobito se u poljskoj organizaciji profilirao kao prava mašina za završetke. Jedini put kada nije dobio bonus večeri za najbolji meč bilo je kada je nagrada otišla u ruke njegova brata Luke. Obojica treniraju pod vodstvom nekadašnjeg proslavljenog hrvatskog borca, a danas trenera Zelga Galešića.

Galešićev borac je i Pletikos, koji se u borilište vraća prvi put nakon 2024. godine. Protivnik će mu biti Domen Drnovšek iz Slovenije.

Osim hrvatskih boraca, na eventu će nastupiti i bosanskohercegovački borac Amil Tutić, koji je pozornost privukao intervjuom u oktogonu nakon pobjede nad Đorđem Ivčićem. Budući da se borio na protivničkom terenu, publika mu je tijekom cijelog meča zviždala. Nije ih utišao ni nakon što je za manje od dvije minute nokautirao protivnika, a kada je dobio priliku obratiti im se iz oktogona, poručio je:

- Vi što zviždite, pušite k****c svi - rekao je Tutić prije nego što su mu organizatori oduzeli mikrofon.

Osim u borbama, navijači će moći uživati i u druženju s nekim od najpopularnijih regionalnih boraca. Među njima će biti Miha Frlic, jedan od najpopularnijih regionalnih boraca Miran Fabjan, bivši prvak FNC-a u teškoj kategoriji Ivan Vitasović te UFC-ov borac Jovan Leka.

Ulaznica za Brave 108 gotovo više i nema, a oni koji nisu bili te sreće da ih ugrabe na vrijeme borbe će moći pratiti na DAZN-u.

Popis borbi:

Andi Vrtačić - Sofiane Bouafia

Stephen Loman - Lasha Abramishvili

Mathias Prehofer - Walter Cogliandro

Erik Pletikos - Domen Drnovšek

Amil Tutić - Ivan Kiš

Maja Drnovšek - Aleksandra Sokolowska

Luka Vrtačić - Ali Hodeib

Mim Wamsley - Kinga Jendrasik

Patrick Pereša - Filip Vidak

Roni Pavlović - Nejc Rupreht