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Glasnogovornik 'vatrenih' još je 2017. predvidio što čeka Livija! 'Samo da znaš, spremam ovo'

Piše Ivan Tomašković,
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Glasnogovornik 'vatrenih' još je 2017. predvidio što čeka Livija! 'Samo da znaš, spremam ovo'
Foto: Marty Jean-Louis/Sipa USA
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Prvi vratar hrvatske reprezentacije potpisao je četverogodišnji ugovor s katalonskim divom do 2030. godine

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Prvi vratar hrvatske reprezentacije Dominik Livaković potpisao je četverogodišnji ugovor, do 2030. sa španjolskim prvakom Barcelonom, objavio je u četvrtak katalonski klub.

Livaković je stigao u Barcelonu kao igrač Fenerbahčea koji je drugi dio prošle sezone proveo na posudbi u redovima zagrebačkog Dinama. U prvom dijelu protekle sezone prvi vratar Vatrenih bio je u Gironi, ali od srpnja do siječnja nije upisao nijedan nastup.

Foto: FC Barcelona

Na potpisu mu je čestitao Tomislav Pacak, glasnogovornik Hrvatskog nogometnog saveza. 

- Od prvog dana u reprezentaciji vjerovao sam da je golman baš za Barcelonu i nevjerojatno mi je drago da su se sve ove poruke i želje pretvorile u stvarnost - zaslužio je to, naravno, prije svega kvalitetom, ali i radom, karakterom i osobnošću. 

Livi... čestitam od srca, a koliko mi je drago što opet imamo igrača u Barci, toliko mi je drago što imam jednog sigurnog igrača za svaku pressicu - napisao je Pacak koji je spremio poruke razmijenjene s Livakovićem još 2017. godine. 

Pacak je godinama čuvao poruke razgovora s Livakovićem. Glasnogovornik HNS-a tad je šaljivo poručio: "Ovako, kad budeš prvi golman reprezentacije i Barcelone, moraš ići davat izjave kad god hoću', a Livaković mu je odgovorio...

'Haha, ako tamo budem branio, doći ću dati izjavu na tvoj poziv', a Pacak mu je poručio da će sačuvati te poruke. I, eto, dobro su došle...

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