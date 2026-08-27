Glasnogovornik 'vatrenih' još je 2017. predvidio što čeka Livija! 'Samo da znaš, spremam ovo'

Prvi vratar hrvatske reprezentacije Dominik Livaković potpisao je četverogodišnji ugovor, do 2030. sa španjolskim prvakom Barcelonom, objavio je u četvrtak katalonski klub.

Livaković je stigao u Barcelonu kao igrač Fenerbahčea koji je drugi dio prošle sezone proveo na posudbi u redovima zagrebačkog Dinama. U prvom dijelu protekle sezone prvi vratar Vatrenih bio je u Gironi, ali od srpnja do siječnja nije upisao nijedan nastup.

Foto: FC Barcelona

Na potpisu mu je čestitao Tomislav Pacak, glasnogovornik Hrvatskog nogometnog saveza.

- Od prvog dana u reprezentaciji vjerovao sam da je golman baš za Barcelonu i nevjerojatno mi je drago da su se sve ove poruke i želje pretvorile u stvarnost - zaslužio je to, naravno, prije svega kvalitetom, ali i radom, karakterom i osobnošću.

Livi... čestitam od srca, a koliko mi je drago što opet imamo igrača u Barci, toliko mi je drago što imam jednog sigurnog igrača za svaku pressicu - napisao je Pacak koji je spremio poruke razmijenjene s Livakovićem još 2017. godine.

Pacak je godinama čuvao poruke razgovora s Livakovićem. Glasnogovornik HNS-a tad je šaljivo poručio: "Ovako, kad budeš prvi golman reprezentacije i Barcelone, moraš ići davat izjave kad god hoću', a Livaković mu je odgovorio...

'Haha, ako tamo budem branio, doći ću dati izjavu na tvoj poziv', a Pacak mu je poručio da će sačuvati te poruke. I, eto, dobro su došle...