Glavaš: 'Znamo u čemu je stvar, danas smo svi bili loši'. Mandić: 'Sad je najbitnija regeneracija'

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 2 min
Susret Švedske i Hrvatske u prvom krugu EHF Europskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Švedska je bila bolja momčad i iskorištavala je naše pogreške. Meni je izgledalo kao da smo u egalu, a onda pogledam rezultat i vidim da je pet razlike, istaknuo je Mandić

Admiral

Hrvatska rukometna reprezentacija izgubila je od Švedske 33-28 u trećem kolu Europskog prvenstva. Tako je naša reprezentacija u drugi krug prošla bez bodova. Od prve minute domaćin je bio bolja momčad i Hrvatska im se nijednom nije ozbiljnije približila. Na vratima nas je u prihvatljivom zaostatku držao Dominik Kuzmanović, no i njegov je učinak u drugom dijelu pao.

Nakon njega na gol je stao Matej Mandić, ali ni on nije mogao zaustaviti izrađene zicere Šveđana.

- Znali smo da nas čeka najteža utakmica. Švedska je bila bolja momčad i iskorištavala je naše pogreške. Meni je izgledalo kao da smo u egalu, a onda pogledam rezultat i vidim da je pet razlike. Njihova je kvaliteta kaznila svaku našu grešku. Idemo dalje, spremamo se i nastavljamo pobjeđivati - rekao je Mandić i dodao:

- Više nemamo pravo na pogrešku. Svaka utakmica bit će teška. Svaku minutu moramo iskoristiti za odmor i regeneraciju, dobro se taktički pripremiti i potući se na terenu.

Susret Švedske i Hrvatske u prvom krugu EHF Europskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Nakon Zvonimira Srne najučinkovitiji hrvatski igrač bio je Filip Glavaš s četiri postignuta gola. I on je nakon utakmice teško pronalazio riječi za ovaj poraz.

ZAGONETNI IZBORNIK Sigurdsson: O dosta stvari sad moramo razgovarati u momčadi
Sigurdsson: O dosta stvari sad moramo razgovarati u momčadi

- Nema se tu previše za reći. Švedska je danas bila bolja momčad i zasluženo je pobijedila. U napadu nismo bili pravi. U 40 minuta zabili smo samo 16 golova i to je nedopustivo. Znamo u čemu je problem i idemo dalje. Svi smo bili loši, imali smo puno tehničkih pogrešaka i promašaja. Oni su se odvojili, a mi ih nismo uspjeli stići - rekao je Glavaš.

Susret Švedske i Hrvatske u prvom krugu EHF Europskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Kao pozitivno je istaknuo činjenicu da Hrvatska i dalje ima priliku izboriti polufinale, iako to neće biti nimalo lako.

- Igrali smo i na prošlom prvenstvu, a ždrijeb je takav da se križamo s ekipama protiv kojih smo igrali i tada. Moramo se skupiti, analizirati i razgovarati. Pravo na kiks više nemamo - zaključio je.

