Glavobolje za Dalića: Perišić propušta Ligu nacija!? Mjesec dana 'out' zbog ozljede...

Zabio je prvi gol za Inter, sudjelovao kod drugog, a nakon trećeg gola toga legao na travnjak i zatražio liječničku pomoć. U tim trenucima se hvatao za glavu izbornik Hrvatske Zlatko Dalić znajući kako bi mogao izgubiti svog ponajboljeg igrača uoči Lige nacija.

I nažalost, te slutnje mogle bi se obistiniti. Ivan Perišić ozlijedio se u pobjedi nad Sassuolom (3-0) u posljednjem kolu Serie A u kojem je Inter ostao bez naslova prvaka. Perišić je dotrčao nazad u obranu, ali u jednom trenutku počeo je skakutati na jednoj nozi. Čini se kako je krivo stao i ozlijedio gležanj. Candreva je pucao, lopta je Ivana pogodila u leđa i nakon toga je Inter odjurio u kontru i zabio preko Corree.

Za to vrijeme Perija je Legao na travnjak, liječnici su mu ukazivali pomoć pa ga iznijeli na nosilima. Sjedio je pored travnjaka neko vrijeme pa odšepao do klupe. U svlačionicu je otišao uz pomoć štaka pa je i tada bilo jasno kako je riječ o ozbiljnijoj ozljedi.

La Gazzetta dello Sport piše kako se radi o ozljedi zbog koje će gotovo sigurno propustiti lipanjsko okupljanje.

- Prva dijagnoza govori o distrakciji u medijalnom ligamentu desne noge i može se smatrati umirujućom viješću, no zbog dinamike, odnosno doskoka Hrvata u 57. minuti, u akciji koja je potom dovela do trećeg pogotka, posumnjalo se i na ozljedu Ahilove tetive. Ako se radi samo o medijalnom ligamentu, slijedilo bi mjesec dana izostanka, a ako bi se radilo o tetivi, 50 dana do dva mjeseca.

Zlatko Dalić tako vrlo vjerojatno neće računati na Perišića u lipnju. Hrvatsku čekaju čak četiri utakmice u samo deset dana u sklopu Lige nacija, prva protiv Austrije u Osijeku 3. lipnja, posljednja 13. lipnja na Stade de Franceu protiv Francuske. Okupljanje je zakazano 30.svibnja.

Ogroman je ovo udarac za 'vatrene' jer Ivan je već godinama ponajbolji i jedan od najvažnijih igrača naše reprezentacije. No, ima izbornik Dalić opcije na lijevom krilu. U Ivanove kopačke mogli bi uskočiti Mislav Oršić ili Josip Brekalo, po potrebi i Nikola Vlašić, a obzirom da je ostao bez jednog igrača, vrlo vjerojatno je da će Dalić aktivirati pretpoziv Luki Ivanušecu. Ukoliko se pak odluči na formaciju 3-5-2, što je isprobavao na pripremnom turniru u Kataru, na lijevoj strani može zaigrati i Borna Sosa.

Perišiću je to bila možda i posljednja utakmica za Inter. Ugovor mu istječe na kraju sezone, napretka u pregovorima nema jer Nerazzurri ne žele platiti onoliko koliko on traži. pa je sve izglednije kako će napustiti Meazzu nakon sedam godina. Zabio je gol, ali idealan oproštaj bio bi naslov prvaka koji im je izmaknuo za dlaku.

Kako god, karijeru bi mogao nastaviti negdje drugdje, a zainteresiranih klubova ne manjka. Igra na čudesnoj razini s 33 godine i mnogi bi ga htjeli vidjeti u svojim redovima. Prije svega Chelsea, spominjao se i Juventus.

Navijači Hajduka kažu da je 'vrime', ali čini se da nije još. Sudeći po njegovoj formi, još nekoliko sezona je pred njim na vrhunskoj razini.

Najčitaniji članci