- Gledaj, gledaj - govorio je Raketa dok je hvatao zalet.

- Hvala ti, puno hvala - zahvaljivao mu se voditelj na najboljem dijelu emisije.

Naravno, nije Raketi bilo na \u010demu. Hrvatski reprezentativac kao\u00a0kapetan je podigao isti trofej kao u petak Jesus Navas prije nego je iz Andaluzije\u00a0oti\u0161ao u Barcelonu 2014. godine nakon \u0161to je u tri sezone skupio 149 utakmica i zabio 32\u00a0gola. Stekao je status simbola i igra\u010da kojeg navija\u010di obo\u017eavaju. I mo\u017eda \u0107e jo\u0161 vi\u0161e ukoliko uspiju pregovori Barcelone i Seville oko njegovog povratka makar je \u0161ansa mala.

- Rakiti\u0107 je moj prijatelj i volio bih da se on vrati, ali kada se steknu uvjeti. U ovom se trenutku to \u010dini vrlo te\u0161ko ako ne i nemogu\u0107e. Nikad ne biste u\u00a0nogometu trebali re\u0107i \"nikad\", ali u kratkom roku to se ne mo\u017ee u\u010diniti.\u00a0Ekonomski je to vrlo komplicirano - objasnio je nedavno situaciju Sevillin sportski direktor Monchi u razgovoru za \"Diario de Sevilla\".

Raketa je pro\u0161log prosinca nakratko do\u0161ao u Sevillu po nagradu za vrijednosti na ceremoniji Premios DEX televizije El Desmarque. U publici je bila i obitelj njegova biv\u0161eg suigra\u010da, tragi\u010dno preminuloga\u00a0Jos\u00e9a Antonija Reyesa, koji je posthumno nagra\u0111en. To je Raketu jako pogodilo.

- Te\u017eak je trenutak stajati ovdje pred Jos\u00e9ovom obitelji - govorio je tada Rakiti\u0107 pred okupljenima i zaplakao.

- I ja sam otac. Kad su mi rekli da \u0107u primiti ovu nagradu, bio sam ponosan. Do\u0161ao sam kao mladi\u0107 u Sevillu, dobio svu ljubav tamo\u0161njih ljudi, upoznao \u017eenu, obitelj - prisje\u0107ao se biv\u0161i kapetan drhtavim glasom i vi\u0161e nije mogao.

- Tu \u0107u stati - poru\u010dio je, na \u0161to je voditelj reagirao dosjetkom: \"Hrvati tako\u0111er pla\u010du?\".

- Ma ja sam seviljist - nasmijao je Raketa okupljene.

- Ovo nije nagrada za zabijanje golova i osvajanje naslova, nego zbog vrijednosti koje sam \u017eelio prenijeti suigra\u010dima. \u017delim posvetiti ovu nagradu supruzi i obitelji. Nagrada \u0107e imati jako, jako posebno mjesto u mojoj ku\u0107i. Ako dopustite, posvetio bih nagradu i mojoj punici i tastu.

Ni tada ga nisu doma\u0107ini\u00a0propustili pitati ho\u0107e li se vratiti.

- Da se moju suprugu pita, ostali bismo ovdje, ne bismo se sutra ni vra\u0107ali u Barcelonu - vratio mu se osmijeh na lice prije nego je zavr\u0161io.

- Svi znaju ljubav koju osje\u0107am prema gradu i klubu. Odavde sam oti\u0161ao u Barcelonu i presretan sam \u0161to je tako ispalo. A za to je zaslu\u017ean i moj prijatelj Monchi. Ako do\u0111e vrijeme za razgovore o tome, svi znaju da bih bio odu\u0161evljen da se to dogodi. Da mogu birati dres, odabrao bih onaj Sevillin. Ispunjava me ponosom i rado\u0161\u0107u. San bi bio ponovno nositi dres Seville u nekom trenutku u budu\u0107nosti.