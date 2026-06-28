GLEDAJ UŽIVO Dalić se obraća javnosti dan nakon prolaska u drugi krug Svjetskog prvenstva

Za razliku od utakmica protiv Engleske (poraz 4-2) i Paname (pobjeda 1-0), "vatreni" dan nakon trijumfa nad Ganom (2-1) neće imati regeneracijski trening, već će ga odraditi u teretani hotela Safire, nekadašnjeg AKA, u Alexandriji. Četiri su dana ostala do iduće utakmice, šesnaestine finala Mundijala protiv starih znanaca Portugala u Torontu (petak, 1 ujutro).

Izbornik Zlatko Dalić od 18 sati po hrvatskom vremenu podijelit će dojmove jutro nakon važne pobjede i otkriti očekivanja uoči sraza protiv Cristiana Ronalda i društva. Presicu možete gledati i čitati uživo u ovom članku.

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