Hrvatska nogometna reprezentacija vratila se u Alexandriju, gdje će se nastaviti pripremati za idući dvoboj Svjetskog prvenstva protiv Portugala (petak, 1 ujutro) u Torontu
24SATA U ALEXANDRIJI
GLEDAJ UŽIVO Dalić se obraća javnosti dan nakon prolaska u drugi krug Svjetskog prvenstva
Čitanje članka: < 1 min
Za razliku od utakmica protiv Engleske (poraz 4-2) i Paname (pobjeda 1-0), "vatreni" dan nakon trijumfa nad Ganom (2-1) neće imati regeneracijski trening, već će ga odraditi u teretani hotela Safire, nekadašnjeg AKA, u Alexandriji. Četiri su dana ostala do iduće utakmice, šesnaestine finala Mundijala protiv starih znanaca Portugala u Torontu (petak, 1 ujutro).
Izbornik Zlatko Dalić od 18 sati po hrvatskom vremenu podijelit će dojmove jutro nakon važne pobjede i otkriti očekivanja uoči sraza protiv Cristiana Ronalda i društva. Presicu možete gledati i čitati uživo u ovom članku.
USKORO UŽIVO
Hoće li Hrvatska izbaciti Portugal?
Već si glasao/la!
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku