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PRANJIĆ ZA 24SATA:

'Glupo je uopće raspravljati o Jošku i Vuškoviću. Ljudi, oni su naše blago, dajte im vremena'

Piše Hrvoje Tironi,
Čitanje članka: 2 min
'Glupo je uopće raspravljati o Jošku i Vuškoviću. Ljudi, oni su naše blago, dajte im vremena'
SP 2026 Toronto: Susret Portugala i Hrvatske u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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Joško Gvardiol i Luka Vušković nisu briljirali u Pragu, zbog čega su ih mnogi kritizirali. Danijel Pranjić kaže: 'Pustite ih da se uigraju. Svi im se dive u Premier ligi, a mi im sudimo nakon jedne utakmice'

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Hrvatska nogometna javnost zadovoljna je debijem Slavena Bilića u Pragu. "Vatreni" su svladali Češku 2-1, imali fantastične periode igre, po mnogima je problem bila defenziva. Istina, Hrvatska je dosta patila na Fortuna Areni, u jednom nas je trenutku spasio VAR, u drugom veliki promašaj domaćeg ofenzivca Mateja Radoste. I ako ćemo realno, u Pragu obrana nije bila na razini veznog reda, čak ni napada.

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Joško Gvardiol (24) i Luka Vušković (19) prvi put su zajedno stali na teren, prvi put u službenoj utakmici osjetili jedan drugoga. Tko kako diše, tko kako razmišlja, tko kako percipira igru. I dok bi većina svijeta slavila kad bi imala tako mlade, a već dokazane igrače u svojim redovima, hrvatska se javnost bavi (uglavnom) kritikama. Šteta.

Prag: Zagrijavanje igrača uoči utakmice UEFA Lige nacije između Češke i Hrvatske
Prag: Zagrijavanje igrača uoči utakmice UEFA Lige nacije između Češke i Hrvatske | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Gvardiol i Vušković dva su najskuplja hrvatska nogometaša, prvi vrijedi 75, drugi 60 milijuna eura. I jedini su naši igrači, uz Matea Kovačića, koji su danas dio najjače lige svijeta - engleske Premier lige. Dapače, Joško je već postao najskuplji branič u povijesti nogometa, Luka iz dana u dan fascinira sve svjetske stručnjake. Jesu li dečki briljirali u Pragu? Nisu. Pa što onda? Njima treba vjerovati.

Foto: Sofascore

- Iskreno, meni je uopće glupo raspravljati o njima dvojici. Gvardiol i Vušković igraju Premier ligu, svakodnevno se dokazuju na najvećim nogometnim pozornicama, a mi im sudimo nakon prve međusobno odrađene utakmice. Ljudi, dajte im vremena, pustite ih da se uigraju, malo bolje shvate jedan drugoga, ti su dečki blago hrvatskog nogometa - rekao nam je bivši "vatreni" Danijel Pranjić pa nastavio:

Danijel Pranjić novi je trener Slobode iz Tuzle
Danijel Pranjić novi je trener Slobode iz Tuzle | Foto: Denis Kapetanovic/PIXSELL

- Svaki igrač ima mane i vrline. Imaju ih i njih dvojica. Ali na trenerima je da ih sakriju, da pripreme igru kako bi u prvi plan iskočile njihove kvalitete, kojih i Joško i Luka imaju napretek. Obojica su mladi, igraju na vrhunskoj razini, samo ih treba pustiti na miru. Siguran sam da će se mišljenje javnosti promijeniti već nakon prve njihove dojmljive utakmice u tandemu. Ja tom dvojcu neizmjerno vjerujem.

Prag: Češka i Hrvatska u susretu prvog kola skupine 3 Lige A UEFA-ine Lige nacija
Prag: Češka i Hrvatska u susretu prvog kola skupine 3 Lige A UEFA-ine Lige nacija | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Hrvatska danas nema kvalitetnijih obrambenih rješenja, to je valjda svakome jasno. I nasreću, Bilić im vjeruje. Baš iskreno vjeruje. Gvardiol i Vušković skakački su dominantni, nevjerojatno dobro razumiju igru, njihov je i ofenzivni učinak u vrhu svjetskog nogometa. Da, bit će tu još uspona i padova, bit će kritika i pohvala, ali Hrvatska bi u njima trebala dobiti fantastičan tandem za Europsko prvenstvo 2028. godine, pa i sljedeće desetljeće. Takvi se ipak rijetko rađaju. Bilić je toga itekako svjestan...

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Komentari 3
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