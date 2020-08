Goce Sedloski: Ovo je povijesna prilika za klub, ali i za sve nas...

Dinamo će protiv Benfice zaigrati bez nekolicine važnih igrača, Goce Sedloski na raspolaganju nema Jurišića (kartoni), Franjića i Krizmanića, Hrvoja (ozljede), dok Šipoš više nije igrač 'modrih'...

<p>Ma dečki su sjajni, odlično rade na treninzima, pravi su profesionalci, pa svi vjerujemo kako protiv Benfice možemo ostvariti željeni rezultat, kaže nam Goce Sedloski (46).</p><p>Dinamova juniorska momčad zaputila se u švicarski Nyon gdje mlade nade hrvatskog prvaka danas očekuje četvrtfinale Uefine Lige mladih protiv Benfice. Jasno, u Nyonu će se odigrati kompletna završnica juniorske Lige prvaka, a uz Dinamo i Benficu tu se još nalaze Midtjylland, Ajax, Salzburg, Lyon, Inter i Real Madrid. Zagrepčani će danas od 18 sati zaigrati protiv Benfice, a u polufinalu bi čekali boljeg iz dvoboja Midtjyllanda i Ajaxa.</p><p>Zagrebački fakini iza sebe imaju niz sjajnih rezultata, Dinamo je predvođen Igorom Jovićevićem bio drugi u skupini gdje su još bili Man. City, Atalanta i Šahtar, u playoffu je pao kijevski Dinamo, a u osmini finala Lige mladih i minhenski Bayern. Mlade nade Dinama testirale su se proteklih dana na korona virus, svi su dobili negativne rezultate, pa su se u ponedjeljak optimistički zaputili prema Nyonu.</p><p>- Već sam dva mjeseca na klupi ove momčadi, dečki stvarno rade sjajno. Svi igrači prihvaćaju moje zahtjeve, imali smo dobre rezultate u pripremama, pa odmah pobjednički krenuli i u Drugoj HNL. Sada samo treba i nastaviti tako - kaže Goce Sedloski, pa dodaje:</p><p>- Imamo i nekih problema, ozlijeđeni su nam Hrvoj, Franjić i Krizmanić, Jurišić ima žute kartone, a u momčadi više nema Šipoša. To su objektivni problemi, riječ je o petorici igrača koji su do sada bili standardni, a neki od njih poput Hrvoja, Krizmanića ili Franjića već imaju i iskustvo igranja u prvoj momčadi. Morat ćemo nešto smisliti, pogotovo u zadnjoj liniji gdje nam fale oba beka.</p><p>Ipak, Sedloski na raspolaganju ima prvotimce - Josipovića, Šutala, Gvardiola i Marina...</p><p>- Oni su velika kvaliteta Dinama. Evo, već na toj prvenstvenoj utakmici protiv BSK-a smo mogli vidjeti kakvi su to profesionalci, milina ih je imati u momčadi. Iznenadili su me kako rade i kako se ponašaju, vidi se da su vođe ove momčadi, pa se odmah i drugi igrači ponašaju drugačije, svi su motiviraniji. </p><p>Kako u svlačionici 'diše' Tueto?</p><p>- Ne želim poimence nikoga izdvajati, ali i on jako dobro radi. Čak mislim da mu je sada i nešto lakše u drugoj momčadi, pogotovo što je odnedavno s nama i Francois Moubandje. Ima s kime pričati na francuskom, odmah je i on opušteniji.</p><p>Jeste li pričali i s bivšim trenerom Igorom Jovićevićem?</p><p>- Jesam, pričali smo. Sada je sve puno teže, korona je zaustavila nogomet, mi ne možemo pronaći nikakve utakmice Benfice u ovom post-korona razdoblju. Znamo da su odlična momčad, imaju odličnu školu, ali takvu ima i Dinamo. Benfica je jedan od favorita ovog natjecanja, pobjeđivali su velike momčadi poput Zenita, Liverpoola, Leipziga, izgubili su samo od Lyona. No, mi ćemo se postaviti na svoj način, pokazati koliko i sami vrijedimo.</p><p>Goce Sedloski je nastavio...</p><p>- Gledao sam sve dosadašnje utakmice Dinama u juniorskoj Ligi prvaka, tu moram čestitati Igoru Jovićeviću i igračima na sjajnim rezultatima. Nije jednostavno pobjeđivati momčadi poput Bayerna, ali dečki su odradili strašan posao.</p><p>Vi ste bili stoper, možete li sebe usporediti s Gvardiolom ili Šutalom dok ste bili u njihovim godinama?</p><p>- Ma to su bila drugačija vremena, Šutalo i Gvardiol su vanserijski talenti. Kada gledam stopere po nekim europskim klubovima, onda sam još sigurniji kako njihova cijena na tržištu može biti i puno veća. Žao mi je samo što tu utakmicu protiv Benfice nećemo igrati doma pred punim tribinama, ali mi u Nyon ne idemo na izlet. Ovo je povijesna prilika za klub i sve nas, a i u Ligi prvaka vidimo kako je u jednoj utakmici baš sve moguće.</p><p>Osjećate li da vas vaši igrači malo više respektiraju, ipak ste klupska legenda?</p><p>- Ma ne, mi imamo odličan odnos. Da, ponekad zagalamim na njih, nekad ih i pohvalim, ali to je sve dio trenerskog posla. Nemam taj osjećaj da me gledaju na 'drugačiji način', ali tko zna možda oni imaju taj respekt u sebi. </p><p>Vaša igračka sjećanja na Dinamo?</p><p>- U Zagrebu sam proveo 7,5 godina, puno je tu lijepih uspomena. Stigao sam iz Engleske, nisam nikoga poznavao, a onda su me igrači i navijači sjajno primili. Nikad se nisam štedio, navijači su to prepoznali. Bili smo odlična klapa, igrali Ligu prvaka, ali jednom i 'Ligu za bedaka', no to se sve događa u nogometu - završio je Goce Sedloski koji je kao stoper za Dinamo u sezoni 2003/04. zabio 21 službeni gol! </p>