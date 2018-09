Godinu dana gledao po tekmu dnevno i oduševio ga - Mamić!

Mađarski novinar Tomasz Mortimer 6. rujna 2017. godine upustio se u jednu ludu pustolovinu. Odlučio je punih 365 dana pogledati barem jednu nogometnu utakmicu dnevno, a zaključno s današnjim danom može reći da je uspio.

Prije godinu dana objavio je na Twitteru:

- Okej, sljedećih 365 dana pokušat ću pogledati barem jedno poluvrijeme nogometa uživo svaki dan.

Okay, for the next 365 days I'm gonna attempt to watch at least a half of live football every single day. Here starts the thread... — Tomasz Mortimer (@TMortimerFtbl) September 6, 2017

Gledao je godinu dana sve od Premier lige preko argentinske druge lige, čileanskog kupa pa do La lige, a ni sam ne zna zašto:

- Često me ispituju zašto sa uopće počeo i još nemam smislen odgovor. Valjda hir, prijatelj me upitao što mislim je li to izvedivo, a ja sam mu odgovorio: 'Tko zna, možda pokušam kako bih saznao'. Iskreno, nisam baš sve dobro promislio, ali kad sam objavio tweet bilo mi je neugodno ne pokušati - rekao je Mortimer, koji ističe da definitivno nije bilo lako:

- Radi obaveza, često ne bih dolazi kući prije 22-23 sata pa sam morao gledati južnoamerički nogomet do dva ujutro. Možete zamisliti kako sam izgledao na poslu iduće jutro.

- Također, prijatelje nisam vidio godinu dana - rekao je kroz smijeh i dodao - Na nekoliko festivala sam došao potpuno trijezan kako ne bih zaboravio pogledati nogometnu utakmicu kad dođem doma.

Obvezati se na nešto 365 dana, makar to bilo gledanje nogometa, nije lak zadatak, a čovjek koji je u tome uspio, kao najbolju utakmicu izdvaja onu Mamićevog Al Aina.

- Nekoliko puta sam zamalo odustao pomislivši 'koja glupa ideja', ali na kraju mi je drago što nisam. Najbolja utakmica koju sam pogledao je El Clasico Ujedinjenih Arapskih Emirata Al Ain - Al Wahda, koja je završila 6-2'.

Game 177: Al Ain 6-2 Al Wahda - 🇦🇪 Pro League



Crazy. Al Ain cruising 2-0 up with 25 to go before Dzsudzsak came on and scored twice within 5 minutes. A minute later, Al Ain hit straight back, and then proceeded to tear Al Wahda apart. Mad. Ness



Motm: Marcus Berg — Tomasz Mortimer (@TMortimerFtbl) March 1, 2018

Momčad Zorana Mamića u toj je utakmici već u prvom vremenu imala dva gola prednosti, ali se gosti nisu predali i golovima u 68. i 69. minuti su stvari vratili na početak. Međutim, Al Ain se probudio i u razmaku od samo 20 minuta dao četiri gola za konačnih 6-2. U samoj završnici susreta gostujuća momčad ostala je s dva igrača manje zbog crvenih kartona.

Tomasz Mortimer ukupno je pogledao 32 850 minuta nogometa (plus sudačka nadoknada). Svjedočio je 1051 golu te 23 utakmice bez golova. Prva koju je pogledao bila je Paks-Videoton u mađarskoj OTP Bank ligi, zadnja je bila prijateljska utakmica između Slovačke i Danske.