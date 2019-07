Goffin će žaliti zbog 'breaka': Đoković ga je razmontirao...

Branitelj naslova u Wimbledonu i prvi tenisač svijeta Novak Đoković po deveti put u karijeri plasirao se u polufinale trećeg Grand Slam turnira u sezoni svladavši u četvrtfinalu Belgijca Davida Goffina (ATP - 23.) sa 6-4, 6-0, 6-2 za jedan sat i 57 minuta igre.

Bio je to sedmi dvoboj ove dvojice tenisača i šesti trijumf Đokovića koji je stigao do svoje 70. pobjede u All England Clubu.

Osim metle, meč će ostati poznat i po nevjerojatnom poenu na početku drugog seta koji je pripao Belgijcu. Đoković je servirao, Goffin mu vratio, a onda mu je Srbin skratio lopticu. Goffin je na isti način uzvratio pa je krenuo šou. Nole je poslao visoku lopticu koja je prebacila njegovog suparnika koji je udario lopticu reketom kroz noge okrenut mreži. Na isti način je uzvratio i Đoković no sljedeću lopticu ipak nije mogao vratiti i Belgijcu je pripao spektakularan poen.

Đoković će u svom devetom wimbledonskom polufinalu, a 36. na Grand Slam turnirima, igrati protiv pobjednika dvoboja Španjolca Roberta Bautiste Aguta i Argentinca Guida Pelle, koji još nikada nisu dogurali dalje od četvrtfinala na bilo kojem od četiri najveća turnira.

Polufinalni dvoboji u konkurenciji tenisača na rasporedu su u petak.