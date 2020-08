Golčina od 200 milijuna funti! Fulham se spektakularno vratio

Joe Bryan, lijevi bek Fulhama, u cijelom dosadašnjem dijelu sezone Championshipa zabio je samo jedan gol, a onda je u finalu play-offa protiv Brentforda (2-1) zabio - dva. "Cottagersi" idu u Premiership

<p>David ovaj put ipak nije uspio pobijediti Golijata. <strong>Fulham</strong> je u utakmici s najvećim ulogom u nogometnom svijetu na praznom Wembleyu pobijedio <strong>Brentford </strong>2-1 uz spektakularan gol u produžetku i izborio povratak u Premiership. Ne manje važno, i zaradu koja bi se mogla popeti na astronomskih 200 milijuna funti.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Bilićevi slave plasman u Premiership</strong></p><p>Brentford, klub danskih vlasnika, u koji su umalo došli današnji sportski direktor Hajduka <strong>Ivan Kepčija</strong> i trener Istre <strong>Ivan Prelec</strong>, nije uspio do povijesnog plasmana u elitu. Fulham će tamo drugi put u tri sezone nakon što su, prije toga, četiri godine u nizu igrali u Championshipu.</p><p>Strijelac oba gola za "cottagerse" bio je <strong>Joe Bryan</strong> (26) u 105. minuti, posljednjoj u prvom produžetku. I kakav je gol to bio! Lijevi bek prevario je Brentfordova golmana <strong>Mareka Rodáka</strong> i s 40 metara, umjesto da uputi centaršut, pucao direktno u gol i fenomenalno pogodio.</p><p>Isti igrač zabio je i drugi u 117. minuti. Nakon duplog pasa s <strong>Aleksandrom Mitrovićem</strong> izbio je sam na golmana Brentforda i rutinski zabio za 2-1. Dva gola u samom finišu uzbudljive i nikad duže sezone, a do finala doigravanja sveukupno je zabio samo - jedan!</p><p>U samoj završnici <strong>Henrik Dalsgaard</strong> smanjio je na 2-1, došlo je i do gužve jer je Brentford želio pošto-poto krenuti po izjednačenje, ali vremena više nije bilo.</p><p>Brentfordovi analitičari imat će se čime baviti u stanci do iduće sezone jer imali su plasman u Premiership na pladnju, WBA Slavena Bilića u završnici glavnog dijela sezone ponudio mu je dvije šanse da pobjedom dođe do drugog mjesta. Ali, nakon sedam pobjeda u nizu nakon korona-stanke, izgubili su obje i otišli u play-off gdje su izgubili u produžetku.</p>